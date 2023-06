Zahradil nebude obhajovat post, klub ODS v europarlamentu vede Vrecionová

„Je to věc, o které jsem přemýšlel dlouho. V politice se vám málokdy dostane luxusu, že si můžete sami rozhodnout, kdy a za jakých podmínek ukončíte nějakou kapitolu politického působení. Mně se to teď naštěstí stalo,“ řekl Zahradil, který byl ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 kandidátem konzervativců a reformistů na funkci předsedy Evropské komise.

„Je to jedna z myšlenek, která se mi honí hlavou,“ řekl Zahradil, který je europoslancem od roku 2014, k možnosti, že by se zkusil kandidovat do Sněmovny. Vlastně by to byla premiéra, protože pokud si pamatuji, tak nikdy žádný český europoslanec se do národního parlamentu nevrátil,“ prohlásil. Další možností podle něj je, že by zamířil do diplomacie.

Myslí si, že do Evropského parlamentu by měli občanští demokraté kandidovat sami, ne spolu s lidovci a TOP 09, s nimiž jsou v koalici Spolu.

Podobně to vidí Vrecionová. „Bylo by to transparentnější. Měli bychom spíš jít sami,“ řekla nová šéfka europoslanců za ODS. Nemá ambici kandidátku příští rok vést. Lídrem ODS do eurovoleb by mohl být místopředseda strany a bývalý ministr obrany a vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.

Topolánek se omluvil za schůzku Zahradila s čínským velvyslancem, Fiala se nepřidal

Premiér a předseda ODS Petr Fiala poděkoval Zahradilovi za to, co pro občanské demokraty udělal.

Rozruch na pondělní tiskové konferenci ODS vzbudilo, když se premiéra Fialy jeden z novinářů zeptal na to, co říká tomu, že se bývalý předseda vlády Mirek Topolánek na Twitteru omluvil za schůzku Zahradila s čínským velvyslancem v Praze. Schůzka přitom proběhla skoro na den v době, na niž připadá výročí masakru na náměstí Tchien-an-men v Pekingu.

„My s Janem Zahradilem máme na řadu věcí jiné názory, tak to je,“ reagoval premiér Fiala na to, co říká kroku Zahradila a zda se omluví, jak to udělal bývalý premiér Topolánek.

Mezi 15. dubnem a 4. červnem 1989 byly násilně potlačeny protirežimní demonstrace v čínském hlavním městě. K hlavnímu zásahu armády došlo v noci ze 3. na 4. června 1989. Odhady počtu obětí masakru na náměstí se pohybují se od několika stovek až do 10 tisíc mrtvých.

Koalice Spolu bude pokračovat, i když bude ODS kandidovat v eurovolbách sama

Možnou společnou kandidaturu koalice Spolu komplikuje fakt, že Evropském parlamentu jsou lidovci i TOP 09 ve frakci Evropské lidové strany, zatímco ODS ve frakci Evropských konzervativců a reformistů. A rozděluje je třeba názor na přijetí eura či na rychlost takového kroku.

„Koalice Spolu bude pokračovat bez ohledu na to, v jakém uspořádání půjdeme do evropských voleb, ale i tato varianta, že půjdeme společně, je na stole a je velmi vážně námi zvažována,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala v neděli v diskusi na CNN Prima News, v níž se utkal s bývalým premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem.

„Zvažujeme, co bude lepší strategie, co bude lepší pro ten úspěch, a potom, abychom dobře reprezentovali Českou republiku v Evropském parlamentu. Je pravda, že TOP09 a KDU-ČSL jsou u evropských lidovců, my máme frakci evropských konzervativců a reformistů. Ale ty frakce se sbližují, protože chceme zabránit té socialisticko-levicové většině, která se vytváří v Evropském parlamentu, a chceme, aby to po těch volbách bylo jinak,“ řekl Fiala.

ODS má v současnosti čtyři europoslance: Zahradila, Vondru, Vrecionovou a Evžena Tošenovského.

Lidovci už v květnu sestavili pořadí svých kandidátů pro volby do Evropského parlamentu, ať už budou kandidovat sami, nebo se rozhodnou jít do voleb v koalici. Jedničkou je europoslanec Tomáš Zdechovský. Neúspěšný kandidát na Hrad, senátor Pavel Fischer, je po lidoveckých primárkách na pátém místě. Do konce září chtějí lidovci vědět, jestli budou kandidovat s někým v koalici.