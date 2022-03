Politik STAN chce miliony za pomoc s odškodným za Vrbětice, v obcích je dusno

Europoslanec Stanislav Polčák chce podle Seznam Zpráv získat miliony z peněz, které stát vyplatil obcím jako odškodnění za ničivý výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku.

Polčák podle média spojil totiž dvě role. Vedle toho, že je místopředsedou hnutí STAN a europoslancem, je současně i advokátem. Právě z role advokáta nabídl obcím z okolí Vrbětic zastupování při jednáních o odškodnění zastupovat.

Europoslanec se již vyjádřil na Twitteru, kde zdůraznil, že odmítá interpretaci v článku, který vyšel na webu Seznam Zprávy a bude se proti ní bránit. On i zmínění starostové.

Navrhli mi podíl na věci ve výši 2,5 procenta

„Loni na jaře jsem vyslyšel prosbu pěti obcí na Zlínsku a zapojil se do pomoci získání odškodnění za teroristický čin spáchaný ruskými agenty ve Vrběticích. Byla to několikaměsíční odborná práce mnoha lidí. Sám jsem byl starosty obcí osloven, abych jim pomohl,“ uvedl Polčák.

Podle jeho slov jasně dopředu sdělil, za jakých podmínek by do spolupráce šel. „Domluvili jsme se, že pokud se nám nic vymoci nepodaří, odměn nebude žádná, a pokud ano, odměna bude podílem na úspěchu,“ zdůraznil na sociální síti. Všechno bylo podle něj od počátku řádně zasmluvněno.

„Starostové mne před několika týdny požádali, abychom věc z hlediska mé odměny vyřídili. Navrhli mi podíl na věci ve výši 2,5 procenta z částky, kterou obdržely obce, což je ze zhruba 350 milionů,“ doplnil europoslanec.

Do této částky se podle Polčáka nezapočítávalo navíc to, co získali občané, a to zhruba 300 milionů. „Byť jsme v této věci jednali i za ně a jejich prospěch. V mém osobním případě se odměna z podílu rovná malé částce, drtivá většina půjde na práci všech, kdo se na úspěšném zastupování obcí podíleli, podílejí a podílet ještě budou,“ zdůraznil s tím, že podle smlouvy se spolupracovníky ještě dále poskytuje právní služby obcím při administraci veřejných zakázek a právní pomoci jejich občanům, které zákon z odškodnění pominul.

„Zdůrazňuji, byl jsem osloven starosty obcí, abych se do pomoci jim zapojil. Uzavřel jsem s nimi řádnou smlouvu, s vědomím, že půjde o stovky hodin práce pro mnoho lidí. Díky práci mojí a mých kolegů se několik obcí a stovky občanů domohlo spravedlnosti. Mnohá vyjádření v článku neodpovídají skutečnosti a budu se proti nim bránit,“ dodal ve svém vyjádření Polčák.

Kvůli odměně je dusno i v obcích

Zákon, podle nějž stát čtyřem obcím vyplatil skoro 310 milionů korun, schválila Sněmovna loni. A podle zjištění Seznam Zpráv nyní Polčák požaduje po starostech odměnu – 2,5 procenta ze získané sumy. Tedy dohromady 7,75 milionu korun.

Problém je v tom, že starostové na zastupování Polčákovou advokátní kanceláří kývli, aniž by věděli, kolik mu budou muset ze státních peněz vyčlenit na jeho odměnu. V minulosti totiž s Polčákem nesepsali žádnou smlouvu, tudíž výši odměny jim Polčák předložil před několika dny.

Podle Seznam Zpráv je kvůli odměně dusno i v obcích obklopujících vrbětický areál. Ve Vlachovicích, obci, která si díky odškodnění přišla na 116,5 milionu, zastupitelé o smlouvě s Polčákem hlasovali minulé pondělí.

Smlouva podle Seznam Zpráv prošla, pro Polčáka to tedy znamená příjem 2,9 milionu.

Dokument vedení obce schválilo i přes odpor opozice, která se divila, proč má vůbec Polčák nějaké peníze dostat. Opoziční zastupitelé si totiž do té doby mysleli, že Polčák pracuje pro obec zadarmo – jako politik, navíc původem ze Zlínského kraje, který chce pomoci dobré věci.

Ke zveřejněným informacím se již na sociální síti vyjádřil i senátor Václav Láska. Ten zdůraznil, že i on je současně zákonodárce a advokát.

„Přesto říkám, že pokud jednání kolegy Polčáka nebude odsouzeno jako neakceptovatelné pro jednoznačný střet zájmů, bude na místě souběh advokacie s politickou funkcí zakázat. Tohle fakt nejde a nechápu jako to může kolega Polčák obhajovat,“ vyjádřil se na Twitteru.