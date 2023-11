Ostravská policie obvinila ženu z pobodání mladšího partnera. Muž zemřel

Policisté k incidentu vyjížděli v pátek večer. Záchranáře na pomoc poraněnému partnerovi zavolala sama žena, kterou nyní policisté obvinili. Muže záchranáři neúspěšně resuscitovali a lékař následně musel konstatovat smrt.

Ihned v pátek večer policisté ženu zadrželi a zjistili, že byla pod vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce nadýchala přes 1,5 promile.

Kriminalisté začali shromažďovat veškeré důkazy a zjišťovat okolnosti incidentu a co vše mu předcházelo. Sousedé uvedli, že z bytu slyšeli často hádky a že soužití věkově rozdílného páru bylo problematické.

„V neděli vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ženy, kterou obvinil z trestného činu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. V případě odsouzení jí hrozí pobyt za mřížemi od 8 do 16 let. Také bude dán podnět k návrhu na vzetí do vazby,“ uvedla krajská mluvčí policie Eva Michalíková.