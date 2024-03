Hnutí ANO považuje putinovský režim za teroristický, řekl v debatě Havlíček

Poslanci vládní koalice totiž v týdnu prosadili usnesení, že největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku představuje ruský teroristický režim. „Je tudíž zásadním zájmem České republiky, aby Putinova válka proti Ukrajině nebyla úspěšná,“ konstatovala Sněmovna.

Mimořádná schůze Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku trvala dva dny. „Kroky, které děláme, děláme proto, aby Česká republika uspěla,“ řekl v neděli Kupka na České televizi (ČT).

Někteří politici koalice ve Sněmovně také kritizovali “estébácké metody“ v narážce na e-mail, v němž šéf ANO Andrej Babiš chtěl podklady na ministra zahraničí Jana Lipavského.

„Putin v současné době neprohrává“

Havlíček v neděli v debatě řekl, že hnutí ANO považuje putinovský režim za teroristický. „Naše rétorika není protiukrajinská. Jasně jsem zde deklaroval, co všechno jsme podpořili,“ pokračoval Havlíček s tím, že Babišova vláda vyhostila desítky ruských diplomatů.

Podle něj by vláda měla děkovat bohu. „Kdyby tady hnutí ANO nebylo, tak byste viděli, co by se dělo,“ řekl Havlíček ministrovi. Poté také uvedl, že Česká republika konec Putinova režimu nezvládne. „To musí jiné velmoci. Putin v současné době neprohrává,“ řekl dále.

Ministr Kupka k tématu řekl, že Česká republika je velkým přínosem ohledně iniciativy na nákup munice pro Ukrajinu. „Jsme schopný ukázat jasný postoj,“ doplnil svá slova.

Ministr narážel na iniciativu, kterou představil prezident Per Pavel v polovině února na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Tehdy řekl, že Česko v mimounijních zemích našlo 500 tisíc kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 tisíc kusů v sovětské ráži.