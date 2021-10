Plzeňský Panasonic končí s výrobou televizí, o práci přijde až 900 lidí

Firma by měla ke konci března 2022 propustit až 450 kmenových zaměstnanců z celkových 750 lidí. Ve firmě by ke stejnému datu mělo podle odborového předáka postupně skončit i všech téměř 500 agenturních pracovníků.

Ukončení výroby televizorů v Plzni Souček označil za strategické rozhodnutí nadnárodní firmy, v němž mohl hrát roli i současný nedostatek čipů.

Šéf odborové organizace firmy Panasonic Jan Dvořák pro MF DNES uvedl, že důvodem propouštění je snížená poptávka po televizorech, která se projevuje už několik let. Podle něj se to týká i některých dalších firem, které televizory vyrábějí. „Kdyby nepřišel covid-19, tak by k propouštění došlo mnohem později,“ dodal Dvořák.



Televizory jsou hlavním výrobním programem plzeňské továrny a propouštění se podle Součka bude týkat lidí z výroby televizorů.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech ve výroční zprávě za rok 2020 uvedla, že tržby z prodeje televizorů se na jejím obratu podílely 78 procenty. Prodej tepelných čerpadel tvořil 14 procent tržeb, videotechniky šest procent a dvě procenta firma získala z prodeje náhradních dílů a služeb.

Tržby firmy loni klesly o 26 procent na 8,98 miliardy korun z nichž přes 99 procent pocházelo z exportu. Čistý zisk společnosti loni vzrostl na 324 milionů korun z předloňských 306 milionů korun.

Loni firma v průměru zaměstnávala 819 lidí, meziročně o 89 méně.

Panasonic AVC Networks Czech otevřel továrnu na televizory v Plzni v roce 1997. Tehdy byl prvním silným a známým japonským investorem, který otevřel dveře do ČR dalším japonským firmám.

Kromě Plzně má Panasonic v ČR výrobní závod na produkci autorádií v Pardubicích.