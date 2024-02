Advokát pardubických prominentů je ve vazbě, policie ho viní z přípravy vraždy

Pardubická advokátní kancelář, ve které obviněný působí, patří mezi ty nejvyhledávanější v regionu. Firma se pyšní mnoha tituly a cenami, které získala.

Není tak náhoda, že si právě právníky z této kanceláře v listopadu najali exprimátor Pardubic Martin Charvát a bývalý šéf hospodářské komory Jozef Koprivňanský. Oba věřili, že je advokáti pomohou zbavit podezření z ovlivnění veřejných zakázek na pardubické radnici.

O to větší překvapení museli klienti kanceláře zažít ve čtvrtek večer, kdy se na veřejnost dostala informace o zadržení hlavní tváře firmy, jehož jméno redakce zná. Známý advokát musel nastoupit do vazební věznice.

„Krajští kriminalisté obvinili 67letého muže z Pardubicka ze zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného formou účastenství. Muži kladou za vinu, že na podzim roku 2022 měl objednat usmrcení tehdy 40letého muže. Tento muž byl v polovině prosince 2022 před svým bydlištěm v Hradci Králové přepaden a unesen. Muž se od té doby pohřešuje,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Redakci CNN Prima News se podařilo s obviněným advokátem mluvit na chodbě soudu, který rozhodoval o jeho vazebním stíhání. „Myslí si, že jsem si měl zřejmě objednat zmizení a likvidaci bývalého přítele mojí dcery, to je nesmysl, je to úplná kravina,“ uvedl do kamery muž, který v roli obhájce 23. listopadu doprovázel k soudu exprimátora Charváta.

Ovšem podle Dany Libochowitzové ze stejné kanceláře obviněný advokát exprimátora nezastupoval, ale spíše tam byl jako tvář advokátní kanceláře v mediálně sledované kauze. „Zastupuje mne Dana Libochowitzová,“ potvrdil v SMS redakci i Martin Charvát.

Sama právnička vysvětluje nezvyklý postup tím, že ona si v mediálních výstupech nelibuje. „Naše advokátní kancelář čítající 25 pracovníků funguje jako tým nezávislý na jednom člověku. Advokátní kanceláře se kauza netýká, stejně jako se netýká našich klientů,“ řekla za advokátní kancelář jednatelka a společnice Libochowitzová.

Pravdou je, že obviněný byl velmi aktivní ve spolupráci s novináři a uvolňoval i informace z jejich života za mřížemi. „Musím říct, že pan Charvát zatím snáší pobyt ve vazbě abnormálně dobře. Dokonce mi říkal, že je svým způsobem rád, že v ní je. Podle něj by teď bylo těžké chodit po Pardubicích,“ řekl třeba.

Nyní je v opačné roli. Čeká, jak dopadne šetření případu, který začal loni v polovině května. Tehdy za pomoci zásahové jednotky kriminalisté zadrželi tři muže (44, 49 a 60 let) z Brněnska, kteří jsou podezřelí ze zmizení Pavla Matušky.

„Dva obvinili ze zvlášť závažného zločinu vražda a jednoho ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody,“ dodala mluvčí Kormošová.

Advokátka Lucie Hořeňovská však věří, že její kolega je nevinný. „Pan doktor kategoricky odmítá jakoukoliv souvislost s předestíranou věcí. Věřím, že podezření se podaří vyvrátit a můj klient nebude s touto věcí vůbec spojován,“ řekla Hořeňovská pracující ve stejné kanceláři.