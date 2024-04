Zdražit zóny a část peněz rozdělit lidem bez aut. Praha 7 chce parkovací revoluci

Takový krok by městské části umožnila celopražská reforma, která ale ještě není schválená. Podle nových pravidel, na kterých magistrát pracuje, by se měla parkovného cena skládat ze dvou částí. Část vybraných peněz poputuje městu, druhou část by pak měly ovlivnit radnice.

V pondělí 8. dubna se v Holešovicích konala první z debat o parkování, které pořádá městská část Praha 7. Druhá z debat, která se bude týkat obyvatel Letné, se bude konat následující pondělí. O události městská část informovala na svém webu.

„Debatovali jsme s občany o tom, jak k parkování v Praze 7 dále přistoupit. Zda cenu parkování upravit podle dostupných dat a podle výsledků průzkumu tak, aby parkujících ubylo, a parkovací místa byla dostupnější, anebo ponechat současný model a mít levná parkovací místa v ulicích, o která však soupeří a bude soupeřit stále více a více lidí,“ vysvětlil záměr starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Od roku 2008 totiž v městské části průběžně přibývalo 280 vozů s parkovacím oprávněním ročně. Jednou ze zvažovaných variant je i podpora občanů, kteří auto nevyužívají.

O tři tisíce více aut než parkovacích míst

„Počet parkovacích míst v ulicích je omezený a v Praze 7 došlo k naplnění jejich kapacity. Před domy, v nichž je dvacet bytů a patnáct aut, je pět až deset míst k parkování. Více aut tam se tam zkrátka nevejde. Systém tak nefunguje a občané jen obtížně hledají, kde své auto nechat,“ přiblížil místostarosta Pavel Zelenka, který má v gesci dopravu. V současnosti je tak v městské části přibližně o tři tisíce více aut než parkovacích míst.

Líbí se vám, jak chce Praha 7 řešit parkování? celkem hlasů: 1175 Ano 241 Ne 926 Nevím 8

Podle městské části není řešením výstavba parkovišť nebo více míst vyhrazených pro místní, kterých je nyní 90 %.

Zelenka si myslí, že zvýšení cen za parkování může přimět majitele nepoužívaných aut, aby se jich zbavili, a tím vzniklo místo pro parkování aut řidičů, kteří jezdí častěji. „Chceme, aby takové opatření mělo skutečně šanci přinést uvolnění parkovacích míst v ulicích a nešlo jen o zbytečné tahání peněz z kapes občanů,“ doplnil Zelenka. Nyní platí rezident za celoroční parkování na modré zóně 1 200 korun.

Na konci minulého roku proto zadala městská část průzkum, aby zjistila, co na navrhovanou reformu místní říkají.

Podle zveřejněných výsledků je 60 % oslovených Pražanů ochotno platit za rezidenční parkování pět tisíc korun ročně. Téměř poloviční cenu, 2600, by bylo ochotných platit 80 % respondentů.

Městská část Praha 7 nechala vypracovat průzkum ohledně zdražení parkování (9. dubna 2024)

V průzkumu se městská část zajímala také o motivaci, která by mohla občany přimět auto nepoužívat. MHD zdarma by uvítala téměř polovina oslovených, konkrétně 47 %. Ostatní varianty byly pro dotazované méně motivující, například sleva na carsharing zaujala 18 % obyvatel Prahy 7.

Praha 7 přemýšlí i o finanční odměně naopak pro ty, kteří auto nemají. Podle hrubých propočtů by mohlo jít o částku do dvou tisíc korun. „Nesmí to být vyšší suma než částka odhlasovaného ročního parkování pro rezidenty, vysvětlil místostarosta.

Úprava cen parkovného se nemá týkat seniorských, ZTP a pečovatelských parkovacích oprávnění. Případné finanční kompenzace naopak zahrnují i tyto skupiny.

Hlasování, ve kterém se občané k problematice zvýšení cen parkovného vyjádří, je plánované v termínu voleb do Evropského parlamentu, 7. a 8. června 2024.