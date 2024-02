Je to vláda amatérů, řekl Zeman ČSSD, která si do čela zvolila Paroubka

Exprezident Miloš Zeman a Jiří Paroubek, oba bývalí premiéři a dlouholetí političtí střídavě soupeři a spojenci, se znovu setkali na sjezdu strany, která se hlásí ke zkratce ČSSD. Tentokrát ale nejde o původní sociální demokracii, ale stranu Česká suverenita sociální demokracie.

Paroubek se může stát novým šéfem strany a krátce poté Zeman vystoupí na jejím sjezdu, který se koná v hotelu Ambassador Zlatá Husa v centru Prahy. Paroubka do funkce nominovala ústecká krajská organizace tohoto uskupení.

Paroubek se utkal se Zemanem o post předsedy sociálních demokratů v roce 1993. Vyhrál Zeman a vsadil na radikální rétoriku vůči tehdejší vládě Václava Klause, s nímž ale později v roce 1998 uzavřel opoziční smlouvu, která mu umožnila vládnout a ze soupeřů byli náhle spojenci. Zeman vedl sociální demokraty do roku 2001.

Paroubek se dočkal křesla šéfa sociální demokracie až v roce 2006 po demisi Stanislava Grosse a snažil se spory strany se Zemanem urovnat, což se mu ale nakonec nepovedlo a Zeman se navzdory sporů se sociální demokracií stal v roce 2013 prezidentem republiky v první přímé volbě hlavy státu.

Tradiční značku ČSSD začala Česká suverenita používat poté, co bývalá nejsilnější levicová strana v zemi zjednodušila svůj název na Sociální demokracie a začala používat zkratku SOCDEM. Šéf SOCDEM Michal Šmarda to označil za jednoznačné porušení ochranné známky, jeho strana podala žalobu.

Volfová říká, že měla sen.. Že se vrátí tradiční sociální demokracie

Současná předsedkyně České suverenity sociální demokracie, někdejší sociálnědemokratická poslankyně Jana Volfová, která patřila vždy mezi Zemanovy spojence, získala krajskou podporu na první místopředsedkyni. „Měla jsem sen, že se jednou vrátí tradiční sociální demokracie a že bude opět stranou, když ne vládní, tak stranou parlamentní,“ řekla Volfová.

A takovou stranu musí podle ní vést někdo, kdo už jednou vedl sociální demokracii, když vstupovala do Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády, hlavním vchodem.

„Sama jsem požádala expremiéra, aby přijal nominaci na předsedu strany, protože naše země potřebuje opravdové odborníky,“ uvedla k Paroubkově nominaci. Paroubka navrhly všechny krajské organizace.

Paroubek mluví o vládě mimoňů a válce Ruska s kolektivním Západem

„Je tady dost teplo,“ tak jsem si musel sundat sako, řekl Paroubek na začátku svého projevu na sjezdu ČSSD. Poděkoval Volfové, že zvedla z prachu značku ČSSS. „Teď jde o to rychle zvednou značku, ze které Sobotkové, Hamáčkové a Šmardové udělali pobočku realitní firma Lidový dům,“ řekl Paroubek.

Vládu Petra Fialy označil Paroubek za vládu politických „mimoňů“, což je mimochodem stejný termín, který použil jako první expremiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Vláda přilévá olej do ohně, který vypadá jako konflikt Ruska s Ukrajinou, ale jde o konflikt Ruska s tím, čemu se říká kolektivní západ,“ tvrdí Paroubek.

„Chceme být stranou míru a pracovat pro lidi,“ prohlásil Paroubek.

Paroubek byl premiérem zhruba rok a půl v letech 2005 a 2006, před tím zastával asi osm měsíců funkci ministra pro místní rozvoj. ČSSD vedl Paroubek přibližně čtyři roky do června 2010. Pod Paroubkovým vedením ČSSD vyhrála krajské a senátní volby v roce 2008 a volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, do vlády ale tehdy stranu nedovedl a na stranickou předsednickou pozici rezignoval. Na podzim 2011 z ČSSD vystoupil a založil novou politickou stranu Národní socialisté - levice 21.