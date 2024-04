Pekarová: Jste hrozba pro stát. Jste nejneoblíbenější politička, řekl Okamura

Vztahy mezi Českem a Slovenskem se podle Okamury doopravdy nezhoršily. Přerušení mezivládních konzultací mezi Českem a Slovenskem bylo podle něj z české strany zoufalým krokem. „Kandidát Korčok rovná se Fialova vláda,“ řekl Okamura. Pellegrini je podle předsedy SPD lepší volbou a vztahy se zlepší „navzdory Fialově vládě“.

Fico a jeho vláda, které je nový slovenský prezident nakloněný, podle Pekarové ohrožují právní stát. Nelíbí se jí také jejich názory na bezpečnostní otázky. „Po vítězství Ruska by mimo jiné začala velká migrační krize. Nemůžete hlásit, že nechcete migraci a zároveň podporovat Rusko,“ vyčetla Pekarová Okamurovi.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Gratuluji Petrovi Pellegrinimu ke zvolení 🇸🇰 prezidentem.



Přeji mu hodně úspěchů v práci ve prospěch občanů Slovenska. oblíbit odpovědět

Pekarová Adamová také obvinila koalici SPD a Trikolóry z ohrožování bezpečnosti státu, protože její členové dávali rozhovory proruskému webu Voice of Europe, Předseda SPD se ohradil, že za členy jiných stran mluvit nechce.

„Když nemáte argumenty, vytáhnete Rusko. Jste nejméně populární politička u nás,“ obul se do Pekarové předseda SPD.

Pro ruský propagandistický web Voice of Europe, který přidala česká vláda na tuzemský sankční seznam, hovořila v minulosti řada českých politiků včetně Václava Klause nebo Cyrila Svobody. Předsedkyni TOP 09 se nelíbilo, že rozhovor webu dala i předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, která kandiduje za koalici SPD a Trikolóry do europarlamentu.

„Pokud někdo dává webu rozhovor s kremelskou propagandou, ohrožuje naše zájmy,“ sdělila Pekarová Adamová. Okamura se ohradil, že za jiné strany mluvit nechce a sám rozhovor pro tento web odmítl. „Na rozhovory se mně ptají novináři i na ulici. Často nevím kdo to je,“ doplnil Okamura.

Pekarová Adamová v pořadu také zdůraznila, že „blbá nálada“ z Česka pomalu odchází a lidé to brzy ucítí například z ekonomického hlediska. Nízké preference její strany ji neznepokojují, průzkumům příliš velkou důležitost nedává.

„Před posledními volbami do Poslanecké sněmovny to vypadalo, že premiér bude Ivan Bartoš a všichni jsme viděli jak to dopadlo,“ připomněla Pekarová Adamová.

Okamura zopakoval, že je připraven vládnout s hnutím ANO Andreje Babiše. Vidí ho jako jediného možného spojence. „Chceme ukončit pětikoalici,“ řekl Okamura a dodal, že bude záležet také na hlasování kolem lustračního zákonu, které může zkomplikovat premiérské ambice Andreje Babiše.

Chceme mír, zopakoval Okamura

Politici se nepohodli také v otázce podpory Ukrajiny. Okamura chce podle svých slov myslet především na české občany. „Proto si přeji na Ukrajině mír, ne válku,“ řekl předseda opozičního hnutí. Dodal také, že souhlasí s Donaldem Trumpem, který by ukončil financování Ukrajiny a zasedl k mírovému jednání.

Předsedkyně TOP 09 mu vyčetla, že Putin jednat nechce, a bez pomoci ostatních zemí nemůže Ukrajina Rusko dotlačit k jednacímu stolu. „Není ani v náš prospěch, aby Ukrajina kapitulovala. Putin se pak nezastaví a půjde dál,“ kontrovala Pekarová.

Okamura také mluvil o tom, že Ukrajina je zkorumpovaná. Připustil, že korupce je problémem i v Rusku, odmítl ale označit Rusko jako diktátorský stát. Pekarová ho proto označila jako „mluvčího Kremlu“.

Předseda SPD také avizoval, že pokud projde novela zákona o zvýšení věku odchodu do důchodu, jeho strana ho bude vetovat. Pekarová mu oponovala tím, že když se důchodový věk nezvedne, budou mít dnešní čtyřicátníci vyšší daně. „Chceme motivovat lidi k tomu, aby si sami spořili,“ dodala Pekarová.