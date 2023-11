Chystáme seznam náročných profesí, řekl k důchodové reformě ministr Jurečka

KDU-ČSL - Marian Jurečka Svými návrhy chtějí co možná nejvíc ulevit rodinám s malými dětmi. Do nižší, tedy 12procentní sazby DPH proto chtějí převést dětské pleny nebo kojenecké vody. V­ dalších případech se mají úpravy týkat třeba evidence více dohod u různých zaměstnavatelů či ohlašovací lhůty. Kompromisu by také lidovci chtěli podle svého předsedy Jurečky dosáhnout u zaměstnaneckých benefitů. foto: ČTK