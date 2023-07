Proč skončil ředitel České televize Dvořák? Válčení s Radou ČT mu zlomilo vaz, říká místopředseda Matocha

Rozhovor

Většině členů Rady České televize šlo při červnové volbě generálního ředitele zejména o to, aby ukončili dlouhých dvanáct let trvající éru Petra Dvořáka. Vyplývá to z rozhovoru serveru Lidovky.cz s místopředsedou Rady ČT Pavlem Matochou, který odkrývá, proč Dvořák ve volbě prohrál, proč byl zvolen dosavadní šéf brněnského studia Jan Souček a co od nového šéfa mají diváci čekat.