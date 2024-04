Detaily Fialovy návštěvy v Bílém domě. S Bidenem se setká v pondělí večer

Naposledy se do Oválné pracovny z českých představitelů podíval před pěti lety Andrej Babiš, když byl prezidentem Donald Trump. V pondělí tam ve 21 hodin našeho času přijme Joe Biden Petra Fialu. Pro českého premiéra je důležité prohlubovat česko-americké vztahy. Chce, aby Česko i nadále patřilo ke skupině zemí ve střední a východní Evropě, které mají ve Spojených státech dveře otevřené.

„Čeští nejvyšší představitelé byli zváni do Bílého domu posledních více než 30 let a v této tradici pokračujeme. Když se podíváte do zemí střední a východní Evropy, jen málo z nich má tak dobré vztahy se Spojenými státy. Je to Polsko a jsme to my. Ostatní nehrají takovou roli,“ řekl premiérův poradce pro bezpečnostní a zahraniční otázky Tomáš Pojar.

S Bidenem by měl Fiala probírat především dvě témata – bezpečnost a energetiku. Řešit by měli prohloubení bezpečnostní spolupráce mezi zpravodajskými službami, modernizaci české armády a válku na Ukrajině. V oblasti energetiky se budou bavit o firmě Westinghouse. Společnost sice letos vypadla z tendru na dostavbu Dukovan, českým jaderným elektrárnám ale bude dodávat palivo. Tatáž firma také postaví na Ukrajině jaderné reaktory a české firmy by s ní při tom mohly spolupracovat. „České firmy na ukrajinském trhu působí a je tam obrovský prostor do budoucna spolupráci prohloubit a rozšířit,“ poznamenal Pojar.

Jednání obou mužů v Oválné pracovně je naplánováno zhruba na hodinu.

Tentokrát bez manželek

Při setkání Babiše s Trumpem nechyběly ani jejich manželky Monika s Melanií. Obě ženy na sebe také poutaly velkou pozornost. Zvláště když Trump zapomněl na společnou fotografii před vstupem do Bílé domu, odvedl si Babiše dovnitř a „opomenuté“ manželky s úsměvem krčily před kameramany rameny. Tentokrát se návštěva obejde bez partnerek. „V tuto chvíli – jak to bývá – je to koncipováno jako pracovní setkání, takže by mělo být bez manželek,“ uvedl Fiala pro deník Blesk.

V pondělí ještě českou delegaci čeká pozdravení se s krajany, kteří v USA dlouhodobě žijí a pracují. Mezi nimi by například měla být dcera Milady Horákové Jana Kánská. V úterý Fiala vystoupí v Hudsonově institutu. Tento think tank se zaměřuje zejména na otázky spojené s národní bezpečností a zahraniční politikou. Očekává se, že promluví o válce na Ukrajině, případně v Izraeli.

Poté má Fiala v plánu v Kongresu jednání s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a pravděpodobně i s předsedou zahraničního výboru Sněmovny Michaelem McCaulem, bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou a předsedou zahraničního výboru Senátu Benem Cardinem. Fiala se bude snažit vyjednat schválení další pomoci pro Ukrajinu.

Podporu ve výši 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) už několik měsíců blokují především americké vnitropolitické spory. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden varoval, že pokud USA nový balík pomoci neschválí, jeho země válku prohraje. Fiala bude kongresmany přesvědčovat, že pomáhat Ukrajině je i v jejich zájmu. Pokud bude chtít Amerika pomoc Evropy proti Číně, měla by Evropě pomoci proti Rusku.

„Pokud nám Američané nepomohou tady v Evropě a s Ruskem, náš apetit pomáhat Americe v jiných částech světa bude menší a bude nahlodán. Může dojít k oslabení bloku západních demokracií, což není výhodné pro nás Evropany ani to není výhodné pro Spojené státy, protože země typu Číny, Indie a další regionální mocnosti budou oproti nám větší váhovou kategorií,“ dodal Pojar.

V Kongresu Fiala položí květinu u busty Václava Havla a pak se přesune do diplomatické čtvrti, kde položí věnec u sochy T. G. Masaryka. V úterý večer se setká s českými podnikateli, kteří ve Spojených státech investují milionové až miliardové částky a kteří se do Washingtonu dopraví po vlastní ose. Nebudou součástí vládní delegace. Tím premiérův program v USA skončí.