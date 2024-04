Fiala jedná s Bidenem, předtím napsal o 180 tisících granátech pro Ukrajinu

Fiala má s Bidenem od 21:00 SEČ jednat o bezpečnostní spolupráci, podpoře Ukrajiny, vzájemných ekonomických vztazích či jaderné energetice. Tématem bude i aktuální vývoj na Blízkém východě, kde se Izrael stal terčem íránského dronového a raketového útoku.

Na úvod své pracovní návštěvy Petr Fiala zamířil na jednání s ředitelem CIA Williamem Burnsem, mluvili mimo jiné o důležitosti bezpečnostních otázek ve světě. Poprvé v historii s sebou vzal ředitele všech tří českých tajných služeb. Schůzku označil za příjemnou a užitečnou.

Během návštěvy Bílého domu premiér věnuje americkému prezidentovi zarámovanou fotografii Václava Havla s Madeleine Albrightovou a také skleněnou kropenku, jejíž autorkou je studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM).

Nasmlouvaných 180 tisíc granátů pro Ukrajinu

V den schůzky s Bidenem premiér Fiala napsal v britském listu Financial Times, že Česko má nasmlouváno 180 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu a na ukrajinskou frontu budou doručeny v nejbližších měsících.

Kdy USA schválí balík pomoci? Americký prezident Biden se již několik měsíců v Kongresu marně snaží prosadit nový balík americké pomoci Ukrajině. Pomoc v hodnotě 60 miliard dolarů v únoru schválil americký Senát, Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány jej však dosud neodsouhlasila.

„Situace na Ukrajině je kritická... Dochází jim munice, což znamená, že jsou denně nuceni k těžkým rozhodnutím. Kvůli tomu je pro ně extrémně těžké udržet linie - stejné linie, které budou rozhodovat o bezpečnosti a budoucnosti celé Evropy,“ napsal Fiala.

Ukrajina v posledních měsících naléhavě žádá evropské partnery o dodávky dělostřeleckých granátů, které jí po více než dvou letech ruské agrese docházejí, a obává se o svou obranyschopnost při očekávané letní ruské ofenzivě.

Evropská unie však kvůli omezeným výrobním kapacitám není schopna dodržet své dřívější sliby. Fiala proto na únorovém unijním summitu představil iniciativu na nákup munic v zemích mimo EU.

Podle Fialy česká iniciativa také dává Západu čas na to, aby se přizpůsobil nové situaci, v níž „válka mění náš svět“. „Musíme si zvyknout na to, že odpovědná bezpečnostní politika musí zahrnovat výrazně větší investice do obrany k odstrašení útočníka,“ napsal český premiér ve Financial Times.

Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že Česko už identifikovalo přes milion kusů munice, které lze v mimounijních státech pro Ukrajinu zakoupit. Podle dřívějších informací Financial Times by nákup původně plánovaných 800 tisíc kusů munice měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun).

K nákupu se dosud podle údajů české vlády a médií připojila zhruba dvacítka zemí od Kanady přes Německo, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Belgii, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko či Lucembursko až po Island nebo Slovinsko.