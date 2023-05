Pavel má při jízdách na motorce speciálně cvičenou ochranku, prozradil expert

Doprovod chráněné osoby, která se dopravuje na motorce, vyžaduje od ochranky fundovanost a zkušenosti v této oblasti, řekl Kazbunda. „Samozřejmě nejen mít řidičský průkaz na motorku, ale také s ní umět jezdit,“ uvedl. U policejních i jiných ochranných služeb se podle něj proto vyskytují příslušníci, kteří jsou primárně cvičení na jízdu na motocyklu. Totéž se týká jiných typů vozidel.

Trénink zahrnuje nejen užívání příslušného vozidla, ale i přípravu na reakce v krizových situacích a záležitosti spojené s nezbytnou ochranou chráněné osoby, doplnil Kazbunda. Vedle obvyklých rizik dopravy se musí ochranka připravit na rizika spojená s tím, že by chtěl prezidenta někdo napadnout či nějak diskreditovat.

„Což samozřejmě v případě jízdy na takovémto typu stroje je teoreticky jednodušší než při jízdě v koloně vozidel,“ uvedl. Ochranka se tak musí soustředit na to, aby potenciálnímu ohrožení předcházela.

Doprovod chráněné osoby na motorce je složitější z pohledu logistiky a taktiky. „A pravděpodobně by bylo obtížné, aby se jelo jen tak na projížďku bez nějakého předem stanoveného itineráře, kdy by ti strážci vůbec nevěděli, kam jedou. Ta klasická motorkářská svoboda ve stylu ‚sednu a jedu, kam mě napadne‘ asi nepřipadá v úvahu,“ doplnil. Ocenil v té souvislosti, že se Pavel svého koníčku nevzdal. „Nemluvě o tom, že samozřejmě je to pro něj i zajímavé PR mezi lidmi,“ podotkl Kazbunda.

Deník N začátkem května napsal, že policejní prezidium pro prezidentovy bodyguardy pronajalo dva motocykly BMW, za které v následujících šesti měsících zaplatí 144 000 korun s DPH. Policie počítá s tím, že po skončení pronájmu stroje koupí.

„Vzhledem k dlouhodobé potřebě zajištění této činnosti předpokládáme, že v Útvaru pro ochranu prezidenta bude trvale rozšířen počet služebních dopravních prostředků právě o motocykly,“ uvedl Josef Bocán z policejního prezidia.

Prezident Pavel vyrazil do Německa krátce před devátou hodinou ráno z obce Černouček na Liberecku „Jeli jsme kousek i přes Sasko. V Kraslicích jsme se stavili na pumpě a každý se s námi fotil,“ popsal cestu Pavel.

Pavel si cestu do Bavorska, kam se vydal po okresních silnicích, chválil a uvedl, že jízdou na motorce spojil příjemné s užitečným. „Slunce, vítr v zádech a posílení sousedských vztahů s bavorskými přáteli. Proč nespojit příjemné s užitečným. Na pracovní cestu do bavorského Selbu jsem vyrazil po jedné stopě. Cestu jsem si užil i díky tomu, že jsme nejeli po dálnici, ale po mých oblíbených okreskách,“ napsal na svém Twitteru.