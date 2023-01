Nic takového jsem nezažil, přijďte k volbám, řekl Pavel plnému náměstí v Ústí

Lidé na sociálních sítích sdílejí atmosféru z místa. „Udělali jste zde krásnou kulisu,“ poděkoval finalista prezidentské volby 2023 příchozím. „Nečekal jsem, že vás tu bude tolik.“

„Pavel na Hrad, Pavel na Hrad,“ skandovali příznivci Petra Pavla. „Beru si to k srdci, ale je potřeba přijít k volbám a hodit to tam, protože bez toho to nepůjde,“ řekl lidem Petr Pavel.

„Takhle generála na Hrad nedostaneme, protože ho umačkáme. Já bych ho navíc taky chtěla ještě doma. Zkusme se posunout a budeme se střídat, ať se neumačkáme,“ vyzvala s úsměvem Pavlova manželka lidi na náměstí.

Redaktorka z místa hlásila, že dorazilo několik tisíc lidí. Když Petr Pavel přicházel, přiznal, že ho lidé od návštěvy Ústí odrazovali. Nakonec byl příjemně překvapen a potěšen. Tak velkou účast prý nečekal.

Pavel prohlásil, že nechce slibovat věci, které nemůže splnit. „Lidé z něho byli úplně nadšení, tleskali za každou větou,“ popsala redaktorka.

„Nenechte se strašit a opíjet rohlíkem“

Pavel dále řekl, že cesta k řešení důsledků války na Ukrajině a dopadů krize na občany nevede přes sliby. Je podle něj nutné se zaměřit na lidi, kteří si sami pomoci nemohou. Volba prezidenta není podle Pavla až tolik o tom, kdo nahradí Miloše Zemana, ale jestli bude Česká republika zemí slušnou, kde umí jeden naslouchat druhému. „Je to také o tom, jestli budeme féroví a solidární vůči ostatním,“ řekl Pavel.

ČTK Pavel řekl, že nemá speciální zprávy pro obyvatele jednotlivých krajů. „Mám jednu jedinou: nenechte se strašit a nenechte se opíjet rohlíkem, protože vám nepomůže ten, co vám něco hezkého slíbí, ale ten, kdo přijde s plánem, který skutečně pomůže.“

Podle Pavla se šíří zprávy, že pokud bude zvolen prezidentem, zatáhne zemi do války. „Je to naprostý nesmysl. Nejenom, že jako voják vím o čem válka je a rozhodně bych to nikomu nepřál. Ale jako prezident bych něco takového téhle zemi neudělal. To první, o co bych se snažil, je držet ji od války co nejdál. Ale tím neříkám, že držet zemi co nejdál od války znamená rezignovat na to špatné, co se děje. Protože pokud tomu budeme jenom přihlížet, tak se válka dostane i k nám,“ řekl.

Válka je podle Pavla vždy dílo politiků. „Vojáci tu situaci jenom řeší, oni nejsou ti, co rozhodují,“ podotkl.

Za Pavlem přišla z davu na pódium Ludmila Šumová, měla na sobě kroj a přinesla mu dárek. „Přijela jsem z Benešova nad Ploučnicí, kde žiji 50 let. Včera jsem se rozhodla, že přijedu pana Pavla podpořit do Ústí, byla to spontánní akce,“ řekla Šumová. Koho bude volit v druhém kole nechtěla říct, ale z její řeči je jasné, kdo to bude.



Petr Pavel se k lidem choval velmi vstřícně, fotil se s nimi a popovídal si s každým, kdo se k němu dostal. Reakce byly ve směs pozitivní. Lidé přijeli z celého kraje - z Chomutova, z Děčína, z Litoměřic i z Teplic.