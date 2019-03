Petříček rozdal medaile za zásluhy o členství v NATO. Mezi oceněnými jsou Albrightová a Robertson

PRAHA Lidé, kteří se zasloužili o členství České republiky v NATO a o českou diplomacii, obdrželi nové medaile ministerstva zahraničí. U příležitosti výročí vstupu České republiky do NATO byli oceněni například bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, někdejší generální tajemník NATO George Robertson nebo bývalí ministři obrany a zahraničí či představitelé české armády.

Medaili za zásluhy o diplomacii předal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) 14 lidem. Albrightová stála v době prvního rozšiřování Severoatlantické aliance o země někdejšího východního bloku v čele americké diplomacie. Pražská rodačka byla silnou zastánkyní přijetí někdejších nepřátel z Varšavské smlouvy do NATO. V neděli řekla, že ocenění přebírá s pokorou.

Dvacáté výročí rozšíření je podle ní příležitostí oslavovat úspěchy, kterých NATO dosáhlo, ale zároveň si připomenout, že NATO není jen vojenskou, ale i politickou aliancí, která stojí na demokratických principech. Zdůraznila, že NATO musí začínat a končit s ideály, na kterých je postaveno, tedy například snažit se o svět, který řeší konflikty nenásilně.



Medaili za zásluhy o diplomacii předal ministr zahraničí Tomáš Petříček u příležitosti 20. výročí výročí vstupu České republiky do NATO 14 lidem.

Petříček ocenil také dva generální tajemníky aliance George Robertsona a Javiera Solanu, kteří vedli alianci v době přípravy rozšiřování a v době prvních let členství ČR v NATO. Robertson při předávání ocenil tvrdou práci „řady dalších“, kteří zůstali skryti za scénou a kteří rozšíření NATO pomohli. Vyslovil souhlas s Albrightovou, že aliance není jen vojenskou, ale i politickou silou. „V NATO jde i o postoj a hodnoty, na kterých je NATO založeno. Síla NATO spočívá v síle odhodlání usilovat o hodnoty, na kterých jsme tuto organizaci vystavěli,“ poznamenal. Aliance podle něj zůstává ostrovem stability ve světě, ve kterém nepanuje řád. „Přispíváte k řádu, síle a stabilitě. Je to to nejlepší, co můžete jako země udělat,“ řekl Robertson českým představitelům.



Další medaile dostali čeští politici a představitelé armády. Vyznamenáni byli bývalí ministři zahraničí Jaroslav Šedivý, Jan Kavan a Karel Schwarzenberg a ministři obrany Vladimír Vetchý, Alexandr Vondra a Luboš Dobrovský. Medaile dostali také náčelníci generálního štábu Jiří Nekvasil a Jiří Šedivý. In memoriam byl vyznamenán Otto Pick, který byl koncem 90. let prvním náměstkem ministra zahraničí Jana Kavana se zaměřením na začlenění České republiky do NATO.

Medaile byla udělena i někdejšímu českému velvyslanci v USA a předsedovi senátního zahraničního výboru Michaelu Žantovskému a stálému představiteli ČR při NATO v letech 1998 až 2005 Karlu Kovandovi.

Nové ocenění navrhl Pavel Holý z Vojenského historického ústavu. Na lícní straně stříbrné medaile je vyobrazen Černínský palác a nápis „Za zásluhy o diplomacii“, na rubu je symbolická zeměkoule překrytá obrysem mapy České republiky, dále logo ministerstva zahraničí a číslo každé medaile.