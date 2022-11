Třeba před deseti lety tvořili muži na klinice Yes Visage ani ne pět procent klientely, teď je to skoro dvacet. „Největší vzestup je za poslední čtyři roky, denně náš web v průměru navštíví třicet procent mužů, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2018,“ přiblížil pro Lidovky.cz mluvčí Yes Visage Michal Tvrdý.