V Pardubicích se večer popralo osmnáct lidí, jeden skončil v nemocnici

„Včera (v sobotu pozn. red.) krátce před devátou večer vyjíždělo hned několik policejních hlídek do Anenské ulice v Pardubicích, kde mělo docházet k potyčce několika osob. Po příjezdu policistů se na místě nacházelo asi 18 lidí, kteří se vzájemně fyzicky napadali,“ popsala mluvčí Janovská.

Policistům se podle jejích slov podařilo vyhrocenou situaci po chvíli uklidnit a obě skupiny od sebe rozdělit. „Jeden z účastníků při potyčce utrpěl poranění v obličeji, se kterým byl převezen do nemocnice na ošetření. Tři osoby policisté na místě zajistili a převezli na policejní služebnu,“ doplnila k incidentu Janovská.

Podle informací MF DNES se incident odehrál mezi Romy a Ukrajinci.

Na sociálních sítích se nyní šíří video, na kterém policie přijíždí k incidentu, při němž mělo podle komentujících dojít k pobodání Roma Ukrajincem.

Mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala však uvedla, že záchranáři v sobotu u bodného poranění nezasahovali.

„Potyček v pátečních a sobotních nočních hodinách se najde několik. V Pardubicích byly, to mohu potvrdit. Je to však v souvislosti s víkendem a pitím alkoholu,“ doplnila pro iDNES.cz mluvčí záchranky Kisiala.

Poraněný se vrátil se dvěma stehy

Na incident již reagovala nezisková organizace Romea, která na svém webu uvedla, že poraněný muž se ještě v sobotu vrátil domů se dvěma stehy na tváři. Na neděli svolali někteří Romové do Pardubic kvůli své bezpečnosti protestní shromáždění. Policie případ vyšetřuje a vyzvala ke klidu.

Zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková se podle webu Romea.cz situací v Pardubicích začala okamžitě zabývat. „V Pardubicích funguje Romská městská rada a já jsem již požádala město, abychom se hned v pondělí sešli. Svolám také zástupce všech významných a dotčených romských rodin, abychom se s nimi pobavili o situaci ve městě,“ uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Lucie Fuková.

Podle svědectví, které získal server Romea.cz, přišla trojice Ukrajinců do Anenské ulice. „Oni tam před tím domem řvali, nadávali a vyhrožovali Romům, ale ti se báli a nikdo na to nereagoval,“ popsal pro Romea.cz začátek konfliktu jeden ze svědků. Co jejich vyhrožování předcházelo a proč přišla trojice mužů právě k tomuto domu zatím není jasné.

„Pak přišli do hospody, kde jsme byli my, ale i další Ukrajinci, kteří byli úplně v pohodě a od těchto tří se distancovali. Říkali o nich, že to jsou Rusáci. Ti tři na nás měli také nějaké řeči, ale my jsme nereagovali. Oni něco vypili a šli zpátky směrem k tomu domu a tam zase řvali a hajlovali,“ popsal podle serveru další vývoj svědek.

„Na ulici pak došlo ke konfliktu mezi skupinkou mladých Romů ve věku kolem 19, 20 let. S nimi se začali rvát. Byli strašně veliký, to nebyli jako ti Ukrajinci tady na stavbách nebo ti co seděli v hospodě. Šli jsme klukům na pomoc, ale oni byli strašně silní a jeden z nich měl v igelitové tašce nůž. S igelitovou taškou se pořád rozháněl a točil a tím nožem v igelitové tašce zranil toho kluka,“ vysvětlil svědek jak došlo ke zranění mladého Roma.

Policie zaznamenala určité výzvy a svolávání

Policie v současné době provádí výslechy lidí a další potřebné úkony, aby zjistila, co bylo motivem konfliktu a také co přesně se místě stalo. „Tyto informace budou pro policisty klíčové pro finální stanovení právní kvalifikace,“ vysvětlila dále policejní mluvčí.

Ta rovněž zdůraznila, že v souvislosti s touto událostí na sociálních sítích policie zaznamenala určité výzvy a svolávání. „Touto cestou bychom chtěli požádat aktéry o to, aby v této souvislosti již nedocházelo k další eskalaci konfliktu, násilí nebo jinému protiprávnímu jednání. Policie celou situaci nadále monitoruje,“ doplnila a současně dodala:

„Aktuálně činíme kroky, abychom se hned v pondělí sešli s dotčenými a dalšími kompetentními subjekty a mohli celou situaci co nejdříve vyřešit.“

Případ z Brna

V polovině června vlnu reakcí strhl konflikt v Brně, při němž Ukrajinec ubodal mladého Roma. Romové v reakci na zabití člena své komunity poté plánovali demonstraci. Kvůli tomu, že vrahem byl podle dostupných informací Ukrajinec, se zároveň internetem šířily nenávistné projevy na adresu jeho krajanů.

„V sobotu večer krátce před 20. hodinou došlo poblíž tramvajové zastávky Přístaviště v Brně-Bystrci k potyčce mezi několika osobami, při které jeden muž nožem napadl a zranil dvě osoby,“ informovala prvotně v červnu policie.

Podle zpráv, které se na internetu vyrojily, byl útočníkem Ukrajinec, jemuž vadila hlasitá hudba, již v tramvaji pouštěli romští mladíci. Zároveň policie čelila kritice, že nezveřejnila národnost útočníka, což přitom ze zákona nesmí a nedělá to v žádných případech. „Jedinou výjimkou je vyhlášené pátraní,“ sděluje Šváb.