Ledovka komplikuje dopravu na jihu Moravy, v Brně nejezdí tramvaje

Horská služba varuje před silným větrem Horská služba vydala výstrahu na velmi silný vítr a zledovatělý terén v okolí Pece pod Sněžkou, a to v lokalitách Sněžka, Růžová hora a okolí. V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je 130 až 160 centimetrů sněhu, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Kvůli silnému větru se ráno nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, který může být v provozu do 60 km/h, uvedli vlekaři na webu. „Na ledovou krustu napadly za posledních 24 hodin tři centimetry sněhu v kombinaci se západním větrem. Více sněhu je uloženo na závětrných svazích a ve žlabech. Ve sněhové pokrývce se vyskytují nestabilní vrstvy hranatozrnitého sněhu,“ uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby. Sněhová pokrývka při prolomení povrchové krusty vykazuje na strmých svazích jen střední stabilitu. „Během dne budou srážky sněhové v kombinaci se západním větrem. Nad pásmem lesa se na závětrných svazích mohou vyskytnout laviny deskové z navátého sněhu a nad 1 000 metrů nad mořem laviny deskové ze starého sněhu. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi,“ uvedl Dlouhý. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Hrozí laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.