Déšť v týdnu zeslábne, vrátí se v pátek. Teploty budou dál nadprůměrné

„Po nedělních srážkách a tání sněhu se opět zvedaly hladiny některých toků, a to hlavně v severní polovině území. Aktuálně jsou hlavně v povodí Labe a horní Moravy v platnosti převážně 1. nebo 2. SPA. Srážky už dnes (v pondělí) výrazně zeslábly a odsunuly se směrem k severu. Proto by se měly hladiny toků postupně uklidňovat,“ řekla pro iDNES.cz meteoroložka z ČHMÚ Blanka Gvoždíková.

Nadále nás také budou provázet nadprůměrně vysoké teploty, které se většinou budou odpoledne pohybovat kolem 7 nebo 8 stupňů, ojediněle můžeme v tomto týdnu naměřit až 12 stupňů.

V pondělí bude zpočátku převážně zataženo, na severovýchodě místy s občasným deštěm. Od západu čekáme postupně přechod k proměnlivé oblačnosti a místy přeháňky. V polohách nad 900 metrů budou srážky většinou sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů, na jihu Moravy až 12 stupňů, v 1000 metrů na horách kolem 3 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.

V noci na úterý bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Místy se objeví přeháňky, zpočátku nad 900 metrů, postupně nad 500 metrů budou sněhové. Nejnižší teploty 5 až 1 stupeň, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -1 stupeň. Ojediněle se může tvořit náledí. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.

V úterý bude přes den oblačno až polojasno, zpočátku místy až zataženo. Místy, postupně jen ojediněle očekávají meteorologové přeháňky, které budou zpočátku nad 500 metrů, postupně nad 800 metrů se promění ve sněhové. Nejvyšší teploty 5 až 9 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundz bude večer slábnout.

Ve středu předpokládá ČHMÚ zataženo až oblačno, zpočátku i polojasno a místy mlhy, i mrznoucí. „V noci a ráno se může místy objevit námraza na komunikacích. Od západu čekáme během dne zejména v Čechách místy déšť, zpočátku nad 1000 metrů i sněžení,“ uvedla meteoroložka Gvoždíková.

Nejnižší noční teploty +2 až -2 stupňů, při déletrvající zmenšené oblačnosti ojediněle až -4 stupně. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 stupňů. Slabý, během dne místy mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, zejména v noci a ráno meteorologové očekávají místy mlhy. Místy slabý občasný déšť nebo mrholení. Později ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, na východě až -1 stupeň. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 stupňů, v Čechách místy až 12 stupňů. Slabý, postupně místy mírný vítr jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.

V pátek bude zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Od západu na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 stupňů. Mírný vítr jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Oblačno až zataženo. Místy občasný déšť nebo přeháňky, na horách postupně srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 stupňů.

V Královehradeckém kraji byly povodně na 18 místech

Povodňové stupně se v pondělí ráno v Královéhradeckém kraji objevily na 18 místech. Druhý stupeň, pohotovost, byl na Labi ve Vestřevi a Stanovicích na Trutnovsku a na Úpě ve Zlíči na Náchodsku. Na ostatních místech platily první povodňové stupně, vyplývá z dat povodí Labe. Hladiny řek jsou po vytrvalých deštích v Královéhradeckém kraji vzedmuté od minulého týdne

S výjimkou severní části Náchodska platí v celém kraji výstraha meteorologů před záplavami. Na Trutnovsku by řeky podle meteorologů mohly vystoupat až na třetí povodňový stupeň. V noci na pondělí bylo Labe ve Vestřevi na třetím stupni, ráno jeho hladina klesla na druhý stupeň.

První povodňový stupeň, tedy bdělost, byl v pondělí ráno na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří a v Kostelci nad Orlicí, na Zdobnici ve Slatině nad Zdobnicí, Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí, Orlici v Týništi nad Orlicí a Metuji v Hronově a v Krčíně. Na Labi první stupně platily na přehradách Labská ve Špindlerově Mlýně a Les Království u Dvora Králové nad Labem a na soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové. Bdělost byla dále na Cidlině v Jičíně, Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou, na Bystřici v Rohoznici a na Úpě v Trutnově.

V pondělí by mělo být v kraji oblačno až zataženo. Místy meteorologové čekají déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 metrů nad mořem by mělo sněžit. Teploty by se měly pohybovat od šesti do devíti stupňů Celsia, na horách od dvou do pěti stupňů.

Aktuální počasí nad Prahou můžete sledovat v přímém přenosu iDNES.tv: