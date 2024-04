Letošní březen byl nejteplejším v Česku od roku 1961. Navázal na extrémně teplý únor

Jarní dny jsou v Česku nadprůměrně teplé. Po extrémně teplém únoru přišel další rekordně teplý měsíc. Doposud nejteplejší březen zaznamenali meteorologové v roce 2014, ten letošní byl oproti němu o 0,8 stupně Celsia teplejší.

Březen nebyl jediný extrémní měsíc. Letošní únor byl dokonce teplejší než většina březnů. Průměrná teplota v únoru dosáhla 5,7 stupně a byla o 6,1 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Zatímco byl ale únor bohatý na srážky, v průměru jich na území Česka spadlo víc než 150 procent normálu, březen byl srážkově spíše normální. „Srážkově byl měsíc březen podle předběžného hodnocení na hranici srážkově normálního a podnormálního měsíce,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„V průběhu měsíce jsme zaznamenali několik výrazně teplých období s průměrnými denními teplotami více než čtyři stupně Celsia nad hodnotou normálu. Nejteplejší byl závěr měsíce, ve dnech 30. a 31. 3. se průměrná teplota vzduchu na území ČR pohybovala více než osm stupňů Celsia nad normálem,“ uvedl ČHMÚ.

První dubnový den vysoké teploty pokračovaly. Meteorologové letos poprvé naměřili letní teploty, tedy nad 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo na velikonoční pondělí v Karviné s 26 stupni Celsia.

Po letních teplotách přijde propad

Dny po Velikonocích ale tak teplé nebudou. V úterý se očekávají teploty mezi 11 a 15 stupni. I ty jsou však nadprůměrné. Ke dvacítce by se rtuť měla znovu vyšplhat v pátek a víkend už by měl být opět letní. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho vyjádření na facebooku. První letní den v dubnu není úplně neobvyklý, v roce 2021 nastal první letní den už 31. března, loni to bylo 5. května.

„Oproti včerejšímu (pondělnímu) ránu jsou úterní teploty na našem území citelně nižší. Pohybují se nejčastěji mezi devíti a pěti stupni Celsia,“ uvedli meteorologové. Dodali, že nejchladněji bylo kolem 05:00 v Krkonoších na Luční boudě a Labské boudě, kde naměřili minus jeden stupeň Celsia, respektive minus 0,3 stupně Celsia.

„Protože k nám za studenou frontou bude v nejbližších dnech proudit chladnější a vlhký vzduch od západu, budou teploty nižší i přes den. I tak ale budou zhruba o čtyři stupně Celsia vyšší než normál pro toto roční období,“ sdělil ČHMÚ.

V Česku v předchozích dnech padaly na mnoha stanicích teplotní rekordy, meteorologové očekávali první letní den již o víkendu na konci března. Teploty ale nakonec výrazně ovlivnil rozptýlený saharský prach. V sobotu byly teploty na řadě míst i o dva až čtyři stupně Celsia nižší, než předpokládaly numerické modely, uvedl ČHMÚ.

První letní den, při kterém teploměr musí ukázat alespoň rovných 25 stupňů, tak letos Česko zažilo na velikonoční pondělí. Nejtepleji bylo v Karviné s 26 stupni Celsia. Nové rekordy se objevily zhruba na dvou pětinách z více než 160 meteorologických stanic, které měří teploty 30 a více let. Kromě Karviné byl teplotní rekord pro 1. duben dnes překonán také například v Českých Budějovicích, kde naměřili 25,7 stupně, nebo v Bohumíně s teplotou 25,3 stupně.

Uplynulé svátky tak byly nadprůměrně teplé a příští víkend bude podle meteorologů ještě tepleji. „Víkendové teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia, v neděli by mohly lokálně dosahovat až k 27 stupňům, což je naprostý extrém pro začátek dubna, uvedl ČHMÚ.

Loni meteorologové zaznamenali první letní den 5. května, tehdy to bylo ale na jediné stanici v zemi, a to v Plzni - Bolevci, kde bylo 25,2 stupně. Další letní dny si lidé mohli užít až v druhé polovině května. V roce 2022 připadl první letní den rovněž na květen, o rok dříve to ale bylo už 31. března a předešlé dva roky na konci dubna.