Česko bičuje silný vítr, na severozápadě Moravy a Slezska poleví až zítra

„Dnešní (středeční) den přinese větrné počasí s nárazy větru místy kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu, na horách až kolem devadesáti kilometrů za hodinu,“ informuje ČHMÚ, jehož výstraha platí od středečního dopoledne do čtvrteční noci.

Meteorologové varují před možným poškozením stromů a lesních porostů, možné jsou menší škody na budovách. Hrozí také nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné jsou i komplikace v dopravě.

Dnes (ve středu) bude s výjimkou východní Moravy vát čerstvý vítr, který bude v nárazech dosahovat místy kolem 20 m/s (70 km/h).

Odborníci z ČHMŮ také doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Lidé by také měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Tento týden je teplotně rozkolísaný. Uprostřed týdne vystoupají teploty až nad deset stupňů Celsia. O víkendu ale noční teploty klesnou pod bod mrazu. Obloha bude převážně zatažená, meteorologové čekají déšť nebo přeháňky, na horách i sněhové.