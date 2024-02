V Česku je nejteplejší únor za sto let. Změna nepřijde ani s koncem měsíce

Čtvrteční ráno přineslo opět vysoké teploty, nejčastěji se pohybují kolem pěti stupňů. Obvyklá teplota mezi 1. až 20. únorem přitom podle dat z let 1929 až 2023 byla -0,9 °C, letos je tedy sedm stupňů nad průměrem. Je to zatím nejteplejší únor za více než 100 let, říkají meteorologové. Po zbytek týdne bude zataženo a oblačno, déšť se objeví téměř všude po republice.