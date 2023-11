Dálnice D1 u Humpolce je po nehodě kamionů neprůjezdná, jeden řidič zemřel

„Podařilo zprůjezdnit sjezd z dálnice, takže policisté začali stahovat vozidla na exitu 90 a na stejném místě na nájezdu na 90. km směr Praha se vozidla vracejí na dálnici,“ napsala policie na sociální síti X po půlnoci.

„Vyhodnocením kamerových záznamů a šetřením na místě policisté zjistili, že řidič nákladní soupravy složené z tahače a návěsu jedoucí ve směru jízdy na Brno dostal smyk a s jízdní soupravou prorazil svodidla do protisměru - tedy do jízdního pásu na Prahu,“ uvádí tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina Dana Čírtková v tiskové zprávě.

Ve směru na Prahu mezitím jel jiný kamion, který v reakci na dopravní nehodu začal prudce brzdit. Do vozidla tak řidič sice nenarazil, dostal ale smyk. „Následně řidič zastavil s jízdní soupravou částečně v pravém jízdním pruhu a z vozidla vystoupil. V místě už zastavila policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov,“ popisuje Čírtková. Další kamion, který jel směrem od Brna, začal také brzdit a dostal smyk.

„Řidič strhl řízení do levého jízdního pruhu, kde narazilo do stojícího kamionu a zřejmě srazilo jeho řidiče, který byl mimo vozidlo. Tento řidič utrpěl těžké zranění, kterému na místě podlehl,“ přibližuje mluvčí. Do nabořených vozidel pak najel ještě jeden kamion, který rovněž nestihl včas zabrzdit.

O úmrtí jednoho z řidiči informovala ve středu ráno policie na síti X. Další řidič utrpěl lehké zranění, stejně jako zasahující policista. Na síti X o tom informovala policie. Podle ní by řidiči měli zvolit jinou trasu, některé silnice nižších tříd jsou ale na Vysočině kvůli sněhu obtížně sjízdné. O regulaci dopravy se v místě stará několik hlídek dálniční policie a jednotky z Pelhřimova.

Nehoda se stala krátce po 23:00 na 90. kilometru dálnice. Po půlnoci se podařilo zprůjezdnit sjezd z dálnice.

„Policisté začali stahovat vozidla na exitu 90 a na stejném místě na nájezdu na 90. km směr Praha se vozidla vracejí na dálnici,“ uvedla policie. Ve středu ráno následky nehody stále odklízeli pracovníci odtahové služby a policisté odklánějí dopravu přes sjezd a nájezd na dálnici.

Po nehodě havarované kamiony zasahovaly částečně i do směru na Brno, ale tato část dálnice byla s opatrností průjezdná.

Už dříve v úterý večer se srazila dvě nákladní auta na D1 v okolí Větrného Jeníkova na Jihlavsku, který je na 104. kilometru dálnice. Kamiony měly kvůli sněžení problémy i jinde na Vysočině. Policisté přijali téměř 120 různých oznámení, více než polovina z nich souvisela s problémy v dopravě, dopravními nehodami a problémy. se sjízdností, Nejhorší situace panovala večer na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku. „Policisté v Kraji Vysočina vyjížděli celkem ke 34 dopravním nehodám,“ uvádí Čírtková.