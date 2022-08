V několika regionech hrozí extrémní srážky, déšť zvedl hladiny řek

Srážky postupují k severozápadu. Na stanici Třebařov a Jevíčko na Svitavsku spadlo za poslední tři hodiny přes 50 milimetrů vody. Na stanici Hostašovice na Novojičínsku to bylo 50 milimetrů za šest hodin.

Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hrozí podmáčení půdy a následné sesuvy. Lidé by v takových oblastech měli omezit pohyb, protože hrozí i pády stromů.

Ačkoliv výstraha před extrémními srážkami platí v Moravskoslezském kraji jen do 08:00 a v Prostějově, Konicích a Moravské Třebové do 09:00, pršet by tam mělo i poté. Vydatný déšť čekají meteorologové na východě Česka až do pondělního dopoledne.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Místy hrozí povodně

V Česku prší od pátku. Zvedly se proto hladiny některých menších toků. Na třetím - tedy nejvyšším - povodňovém stupni byla v neděli ráno Klabava v Nové Huti na Plzeňsku. Druhý stupeň je na Skalici ve Varvažově na Písecku. Prvních stupňů je několik. Platí pro Holoubkovský potok v Rokycanech, Botič v Průhonicích a Jesenici u Prahy, Úsobrnský potok v Jaroměřicích na Svitavsku, Romži ve Stražisku na Prostějovsku a Černý potok ve Velké Kraši na Jesenicku.

Hladina Klabavy už většinou klesá. „V Praze, Středočeském kraji a v Orlických horách jsou hladiny toků také na poklesu a vzhledem k předpovídaným srážkám neočekáváme další vzestupy,“ uvedli meteorologové.

Vzestupy hladin ale předpokládají na severovýchodě země, zejména na severním předhůří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. „Na vzestupu jsou také toky odvodňující Zábřežskou, Drahanskou vrchovinu a Svitavskou pahorkatinu, hladiny toků v této oblasti budou vzhledem ke srážkám kolísat,“ dodali.

Za uplynulých 24 hodin pršelo nejvíce v západních a středních Čechách, v Praze, dále v pásmu na sever od hlavního města až po hranice s Německem a v Orlických horách a okolí. Po půlnoci a v brzkých ranních hodinách byl vydatný déšť také v Javornickém výběžku v severním podhůří Rychlebských hor, kde spadlo až 73 milimetrů ve Vidnavě.

Ráno pak pršelo rovněž v oblasti českomoravského pomezí a na Hané. Srážky zasáhly území Svitavské pahorkatiny, Zábřežské vrchoviny, Drahanské vrchoviny a okolí. Ve Třebařově na Svitavsku napršelo 69 milimetrů.

Hasiči měli kvůli dešti od pátku v zemi desítky zásahů. Většinou odčerpávali vodu ze zatopených míst nebo odklízeli popadané stromy a větve.