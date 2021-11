Silnice zasypává sníh, na některých místech je problém projet

Silnice na Vysočině jsou dnes po ránu s opatrností sjízdné. V celém kraji sněží, vozovky jsou mokré, nebo se slabou vrstvou sněhu. Teploty jsou pod nulou. Podle dispečinku krajské správy a údržby silnic jezdila její technika v noci hlavně na Třebíčsku. Po 07:00 musela kvůli sněžení vyrazit i v ostatních okresech.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes na Vysočině zataženo se sněžením, které bude ustávat až odpoledne postupně od jihu. Místy hrozí náledí a zmrazky. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus dvou stupňů Celsia po jeden nad nulou.

Silnice v Moravskoslezském kraji zůstávají dál na mnoha místech sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách mohou řidiči narazit na ujetou vrstvu zledovatělého sněhu. Na Opavsku se tvoří mrznoucí mlhy a silnice mohou klouzat. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Opavsku mohou být místy silnice dokonce namrzlé. Náledí se pak podle silničářů může tvořit i na Novojičínsku. Naopak v Ostravě či na Karvinsku jsou silnice sjízdné bez omezení.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí stále do 29. listopadu v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Sněžení od časného rána komplikuje dopravu v Jihomoravském kraji. Silničáři vybízejí řidiče ke zvýšené opatrnosti téměř na celém území kraje. Sněžení by mělo během dopoledne podle předpovědi počasí ještě zesílit, teploty se pohybují kolem nuly.

V Brně vyjely sypače do ulic až mezi 08:00 a 09:00, a to hned všech 21 vozů. „Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech Brna,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

V lesních úsecích a mrazových kotlinách může vznikat náledí, informovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na svém webu. Varování se týká zejména Brna a Brněnska, Vyškovska, Blanenska, ale také silnice číslo 43 z Brna do Svitav nebo zalesněných částí Znojemska.

Silnice v Jihočeském kraji jsou dnes ráno podle krajské správy a údržby silnic s opatrností sjízdné. Po 06:00 začalo sněžit, ošetřené vozovky jsou většinou mokré. Obezřetní by měli být řidiči hlavně v lesních úsecích, kde může být skrytý led či námraza. Silničáři po ránu do terénu vyjeli s asi 60 sypači.





Silnice na severu Čech jsou dnes ráno po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh se na komunikacích drží jen místy ve vyšších polohách, v nížinách zatím téměř nenapadl. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.



V Libereckém kraji leží zbytky sněhu na silnici třetí třídy v Kořenově na Jablonecku. V regionu téměř nesněžilo. Meteorologové však očekávají srážky, které přinesou až pět centimetrů sněhu a na horách osm centimetrů, během dne.

V Ústeckém kraji jsou silnice mokré a holé, na Cínovci se může tvořit námraz. „Silnice jsou v podstatě na celém území kraje sjízdné se zvýšenou opatrností,“ řekl dnes ráno dispečer ze Správy a údržby silnic. Předpověď meteorologů počítá dnes se sněžením jen ojediněle.



Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným sněžením, která platí pro Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj, Vysočinu a také část Středočeského, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.