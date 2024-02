Odpusťme novým podnikatelům zálohy na sociálním pojištění, navrhuje novela

Příjmy podnikatelů po zahájení činnosti mohou být podle autorů novely nízké a přiměřené výše mohou dosáhnout až po několika měsících. Navzdory tomu musejí tito lidé hradit zálohy na sociální odvody. „To odčerpává již tak nedostatečné finanční zdroje pro start podnikání a je překážkou v začátcích podnikání,“ napsali předkladatelé v čele s Vojtěchem Munzarem (ODS) v důvodové zprávě.

Začínající podnikatelé by podle novely nemuseli hradit zálohy na sociální pojištění v roce zahájení činnosti a v následujícím roce. Celou částku by tedy odvedli až při ročním zúčtování. Za začínající podnikatele by se podle novely považovali i ti bývalí, kteří neprovozovali samostatnou výdělečnou činnost nejméně pět předchozích let. Opatření by se však logicky nevztahovalo na ty podnikatele, kteří se přihlásili u finančního úřadu ke vstupu do paušálního režimu. Novela by měla být účinná od příštího roku.

Výpadek příjmů státního rozpočtu v prvním roce účinnosti novely předkladatelé odhadli na 1,3 miliardy korun a v druhém roce na 2,5 miliardy korun. „Od třetího roku nebude mít opatření dopady na příjmy státního rozpočtu. Jedná se o posun příjmů v čase,“ podotkli.

Záloh na zdravotní pojištění se předloha netýká. Předkladatelé poukazují na to, že jde o příjmy zdravotních pojišťoven a pro čerpání zdravotní péče je nutné, aby i začínající podnikatelé do systému průběžně přispívali.

Předlohu, kterou vedle Munzara podepsali Josef Bernard (STAN), Michael Kohajda (KDU-ČSL), Miloš Nový (TOP 09) a Jakub Michálek (Piráti), nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé navrhli, aby Sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení.