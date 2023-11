O víkendové noci se může vrátit polární záře. Podívaná závisí i na počasí

„Erupce proběhla v úterý kolem 11. hodiny našeho času. Zatím není úplně jisté, jaké intenzity geomagnetická bouře dosáhne. Měla by dorazit podle současných předpovědí Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) už zítra během pozdních večerních hodin,“ řekl pro iDNES.cz astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Dodal, že viditelnost v Česku je ovšem nejistá kvůli počasí a prozatím nejasné intenzitě bouře.

„Minulý týden byla intenzita určitě větší. Pokud dosáhne geomagnetická bouře předpokládaných hodnot, které je ovšem potřeba prozatím brát s rezervou, bude viditelná nízko nad obzorem, spíše fotograficky,“ vysvětlil Horálek.

K pozorování polární záře je nutné co nejjasnější počasí. Redakce iDNES.cz oslovila meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu Pavla Borovičku s dotazem na stav oblačnosti v noci ze soboty na neděli.

„V noci ze soboty na neděli je pravděpodobné, že se na jihozápadní polovině území mraky protrhají. V severovýchodní polovině území očekáváme oblačnou až zataženou noc, naopak v jihozápadní polovině by mohly být podmínky pro pozorování příznivé,“ řekl Borovička.

Ideální je pozorovat polární záři daleko od umělých zdrojů světla, co nejdále od městského osvětlení. Potřebný je také jasný výhled k severnímu obzoru.

V Německu jsou šance pro pozorování vysoké

Podle německého deníku Sächsische.de by mohla být polární záře o víkendu viditelná nad některými částmi Německa, a to i v Sasku. Carolin Liefkeová ze Spolku přátel hvězd v hesenském Heppenheimu v pátek uvedla, že zatím není jasné, kdy a ve kterém regionu by se tak mohlo stát.

„V nejhorším případě by se však úkaz mohl objevit i během dne, a tak by nebyl rozpoznatelný,“ řekla Liefkeová.

„V Německu jsou zejména v severních polohách šance vysoké,“ uvedl pro iDNES.cz astronom Horálek.

Letos byla v Česku vidět polární záře v únoru a v dubnu, kdy byla na řadě míst výrazná a dobře viditelná i z velkých měst, pozorování tehdy zhatily mraky. Naposledy byla polární záře vidět minulý týden, i nyní byla obloha většinou zatažená.