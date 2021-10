„Pokud se předsedové shodnou na tom, že bych byl vhodný kandidát na ministra zdravotnictví, tak budu ministr zdravotnictví, před povinnostmi neuhýbám. Když dostanu úkol, tak se ho snažím splnit co nejlépe,“ poznamenal Válek, o kterém se právě spekuluje jako o možném ministru zdravotnictví.

Podle Válka není obsazení postu šéfa zdravotnictví v nové vládě zatím dané. „Je několik kandidátů. Osobně bych byl vůbec nejradši, aby to byla ministryně, protože ženy to většinou řídí daleko lépe než muži,“ řekl Válek.



Válek nedávno řekl, že je potřeba chránit nenaočkované seniory. „Nemám rád restrikce, včetně lockdownu. Něco zavírat je až poslední možnost,“ řekl v pořadu. Lékař totiž mluvil o tom, že by se mohla opět vymezit doba, kdy by do obchodů mohla pouze tato skupina lidí.



Válek také řekl, že ministerstvo zdravotnictví nyní jedná s armádou o prodloužení smlouvy na pomoc s řešením epidemie covidu o další dva měsíce. Dosud je do konce listopadu. „Pak ale přijde nová vláda, tak je na nich, aby se domluvili a spolupráci prodloužili,“ doplnil ministr. Podle něj je pozitivní, že se zvyšuje v posledních týdnech zájem o očkování.

Neočkovaní senioři ať si sbalí kartáček a pyžamo do nemocnice

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík v diskuzním pořadu řekl, že současná situace s covidem je více dramatická, než si představovali. „Virus je extrémně nakažlivý,“ varoval a současně pronesl: „Situace není jednoduchá. Delta se nevyhne nikomu. Kdo je nenaočkovaný a je mu přes 65 let, tak já osobně bych mu doporučil, aby si sbalil kartáček na zuby a pyžamo a byl připraven na to, že dost možná stráví Vánoce pod kyslíkem.“



Pražská Nemocnice Na Bulovce znovu zprovoznila jednotku intenzivní péče pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění covid-19. (29. září 2020) | foto: David Neff

Vojtěch také v pořadu narazil na téma placeného testování. „Nedokážu si zdůvodnit, proč bychom měli platit testy z veřejného zdravotnictví. Jen, aby někdo mohl jít do hospody,“ zdůraznil ministr. Podle něj se epidemická situace se bude nadále zhoršovat a ke změně dojde nejspíš koncem listopadu. „Bavíme se o následujících 14 dnech, kdy by se ta situace měla zhoršovat, pak by mohlo dojít k určité alespoň stagnaci. Pandemie je jiná než byla před rokem, je to dáno proočkovaností. Samozřejmě situace není dobrá,“ řekl ministr.



Válek také kritizoval, že o okresech s testováním ve školách se rozhoduje podle týden starých dat. Vojtěch věc projedná s MŠMT. „Podle křivky vývoje epidemie v okrese dokážeme předpovídat, které okresy se tam za týden dostanou,“ řekl Válek. Ministerstvo školství ale podle Vojtěch deklarovalo, že na přípravu testování včetně rozvezení testů do škol potřebuje týden. Podle Válka kraje nabídly, že jejich hasiči rozvezou testy za 24 hodin.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová navrhuje, aby se 8. a 15. listopadu testovali na covid-19 neočkovaní žáci v dalších více než 20 okresech. Má mezi nimi být i Praha, Brno a Plzeň. Svrčinová to v neděli řekla Českému rozhlasu Radiožurnálu. První vlna testování neočkovaných žáků je naplánovaná na 1. listopadu v osmi okresech s nejhorší epidemickou situací.



Testování ve více než 20 okresech

V pondělí se budou testovat žáci na Českobudějovicku, Prachaticku, Přerovsku, Prostějovsku, Opavsku, Karvinsku, v okrese Brno-venkov a v Ostravě. Kritérium více než 300 nových případů covidu v přepočtu na sto tisíc obyvatel, které pro testování stanovily resorty zdravotnictví a školství, ale podle aktuálních dat splňuje 31 okresů.

V dalších dvou vlnách testování 8. a 15. listopadu by proto měl počet regionů výrazně stoupnout. „Už jsme avizovali ministerstvu školství a Ústřednímu krizovému štábu, do kterých okresů by se rozšířilo testování 8. a 15. listopadu. Jedná se o více než 20 okresů,“ řekla Svrčinová Radiožurnálu.

Vedle MeSES má vzniknout další odborná skupina

Kromě Národního institutu pro zvládnutí pandemie připravuje koalice Spolu užší pracovní skupinu. která se bude zabývat prioritně očkováním. Zastoupeni v ní budou mimo jiné i hejtmani. V pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes řekl šéf poslanců KDU-ČSL , která je součástí koalice Spolu, Marek Výborný.

„Budou tam zapojeni i hejtmani, ať už Jan Grolich z Brna nebo Martin Kuba z Českých Budějovic. Ti tam budou zapojeni tak, abychom drželi linku směrem ke krajům, k praktickým lékařům, kde se konkrétně to očkování musí dít,“ uvedl Výborný.

Národní institut pro zvládnutí pandemie tvoří členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), praktičtí lékaři nebo zástupci státních institucí, jako jsou hygienické stanice, Státní zdravotní ústav nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Má 28 členů, vede ho předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Institut vznikl primárně pro úroveň zdravotního hlediska, abychom dokázali bojovat s pandemií, ale další věci budeme řešit v širším portfoliu,“ řekl Výborný.