„Někteří se ze sebe i pozvracejí.“ Psychologové řeší nový problém: závislost na pornu

„To ale produkuje pocity sebezhnusení. Výzkumy jasně ukazují, že v případě této závislosti se nejčastěji objevují myšlenky na sebevraždu,“ říká psycholog Lukáš Blinka z Institutu pro psychologický výzkum Masarykovy univerzity v Brně, jenž se fenoménu závislosti na pornografii věnuje.

Lidovky.cz: Jak se závislost na pornu projevuje?

Má podobné znaky jako jakékoli jiné závislosti, například gambling nebo také nově uvedená diagnóza závislosti na hraní počítačových her, ovšem i závislosti látkové. Fakticky to znamená, že se daná činnosti musí v životě jedince stát natolik dominantní, že začne zanedbávat jiné oblasti svého života, což mu v něm přináší problémy.

A má to repetitivní povahu, což znamená, že i když si ten člověk uvědomuje, že je to problém, a má tendenci to kontrolovat, přesto do toho opět znovu a znovu padá. Sám si neumí pomoci. Pro připsání diagnózy musí být symptomy signifikantní po dobu šesti až dvanácti měsíců.

Lidovky.cz: Je něčím specifická?