Měli by znát názory měst, stěžují si primátoři a starostové na rušení pošt

Ve stotisícovém Liberci hodlá Česká pošta zrušit šest ze 14 poboček. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) ovšem s rušením poboček nesouhlasí. Zámečníkovi se nelíbí, že polovina z toho je z Liberce a navíc, že by jich v pátém největším městě v zemi dál fungovalo jen osm.

„To mi přijde na stotisícové město málo. Navíc se tím zvýší třeba i dopravní zatížení. Budeme proti tomu vystupovat. Nevíme, zda náš odpor něco může, nespokojenost ale vyjádřit musíme,“ sdělil primátor.

Nejvíce poboček bude zrušeno v Moravskoslezském kraji, a to osmačtyřicet. V Ostravě má podle dostupných informací zaniknout poboček devatenáct. Podle ostravského primátora Tomáše Macury se to týká navíc i těch velmi frekventovaných. „Spolu s hejtmanem Vondrákem se proto obrátíme na vládu s požadavkem na přehodnocení,“ napsal primátor na svém twitterovém účtu.

Městská část Brno-střed přijde o šest z osmi poboček České pošty. Zbylé dvě se pak přesunou na jiná místa, řekla v pátek mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. Podle ní se významně zhorší dostupnost služeb a občané budou jezdit na poštu přes půl města.

S tímto rozhodnutím nesouzní ani starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan. „Jsem starostou už dvanáct let a pošta se za tu dobu měla rušit už pětkrát. Komunikace nebyla žádná, dozvěděli jsme o tom z článků na internetu. Nevíme, co máme dělat, když se pan Rakušan rozhodl, že to zruší. Ve staré Líšni žije 6 tisíc lidí, na sídlišti v Líšni žije přes 20 tisíc lidí a bude je obsluhovat jen jedna pošta, super. Sepíšu dopis, dám ho na zastupitelstvo městské části, popíšeme tam demografické údaje a pošleme ho panu Rakušanovi. Víc udělat nemůžeme,“ vyjádřil se starosta.

Dotkne se vás rušení poštovních poboček? ano 1271 ne 932

Rušení považuje za nešťastné také starostka města Znojma Ivana Solařová, protože se všech pět poboček nachází ve specifické lokalitě s vysokou koncentrací lidí včetně mnoha seniorů. „Neumím si představit, že nejen těmto lidem dostupnost poštovních služeb vláda zhorší. V případě seniorů jim mnohdy znemožníme pobočku pošty vůbec navštěvovat, v lepším případě pak jen s obtížemi,“ uvádí s tím, že propouštění mnohdy dlouholetých zaměstnanců citelně zasáhne celé rodiny a v regionu se jim bude hledat adekvátní uplatnění jen těžko.

V Karlovarském kraji se má od července uzavřít čtrnáct poboček České pošty, Starostové měst, kde služby ubydou, s tím nesouhlasí. „Není to dobře. Už minulý týden jsem psal ministru (vnitra Vítu) Rakušanovi, aby proces zastavil. Před takovým rozhodnutím by měli znát názory a argumenty měst,“ sdělil v pátek starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní).

Chod města by ovlivnilo především uzavření pobočky ve Staroměstské ulici. Podle Pizingera by to znamenalo, že „budou tyto služby hůře dostupné zejména pro dům s pečovatelskou službou, tedy pro seniory a také pro obyvatele okolních sídlišť,“ řekl starosta.

Jedna pobočka zanikne také v Mariánských lázních, k čemuž se negativně vyjádřila poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Podle jejích slov Česká pošta zruší pobočku s bezbariérovým přístupem a ponechá tu hůře dostupnou.

Jana Mračková Vildumetzová @JVildumetzova Přesně, jak jsem se obávala. Starostovi Mariánských lázní přišel do datové schránky dopis, že u nich ruší jednu ze dvou poboček pošty. Tu s bezbariérovým přístupem. Na fotce je ta, která otevřená zůstane. Schody při vstupy do budovy pokračují i uvnitř. Nemusím asi nic dodávat. https://t.co/a4V84hn4qE oblíbit odpovědět

Obavy má také starosta Aše Vítězslav Kokoř (ANO), a to především u přepážky pošty č.1, kde se podle něj budou tvořit ještě větší fronty. „Zaměstnanci budou přetížení a lidé nervózní, naštvaní. Rozumím tomu, že ČP se musí transformovat. Ale nemělo by to být na úkor již nyní nedostatečných služeb,“ uvedl v pátek Kokoř na Facebooku.

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability jejich provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.