Policie obvinila opilého Němce, že pyrotechnikou zapálil České Švýcarsko

Místo u Pravčické brány už nehoří. Hasiči, kteří zde hlídkovali celou noc, ukončili zásah. Silnice z Hřenska na Meznou je volná, turisté opět mohou po cestě od Tří pramenů k Pravčické bráně.

„Situaci jsme opakovaně měřili termokamerami a na místě nehoří,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan.

Hasiči požár lokalizovali ve čtvrtek v podvečer, přes noc zůstaly na místě dvě jednotky. V pátek v 08:13 ohlásili likvidaci.

Na místě zůstávají dva sudy pro případné hašení. Místo požářiště předali hasiči revírnímu, který má nařízenou kontrolu do pondělního odpoledne.

„Protože je v Německu prodloužený víkend a jezdí sem hodně jednodenních výletníků, posílili jsme činnost strážní služby. Máme naplánované společné obchůzky s policií a hlídky se strážci ze sousedního Saského Švýcarska,“ řekl mluvčí národního parku Tomáš Salov. Zaměřit se chtějí strážci i na kontrolu území, kam je vstup turistům zakázán.

Požár v Českém Švýcarsku se rozhořel během čtvrtečního odpoledne mezi Pravčickou bránou a státní hranicí s Německem. Na místě byl vyhlášen 3. stupeň poplachu.

Oheň zasáhl stejné místo jako loni v létě, kdy nedaleko Hřenska vypukl největší požár v historii České republiky.

Oblast, kde ve čtvrtek hořelo, podle Salova činila ani ne půl hektaru. „Rozhodně se to nedá porovnávat s požárem, se kterým jsme se potýkali v loňském roce,“ podotkl.

Provoz na cestě mezi Hřenskem a Meznou byl dočasně omezen kvůli příjezdu hasičské techniky. Turisté se mohou podle Salova vydat i k oblíbenému výletnímu místu. „Žádné nebezpečí tam nehrozí, ohořelé stromy po loňském požáru jsme v lednu zlikvidovali a další v blízkosti turistické cesty nejsou,“ uvedl.

Oheň vznikl podle zástupců parku od pyrotechniky. „Příčinou požáru byla lidská neopatrnost,“ uvedla správa parku na sociální síti. V souvislosti s incidentem policie zadržela 25letého Němce. Toho během pátku také obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti a stíhá ho na svobodě.

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek portálu Seznam Zprávy sdělil, že zadržený byl pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,6 promile. Policie tuto informaci v pátek dopoledne potvrdila.

Dobrovolný strážce parku Jakub Urbánek pro iDNES.cz řekl, že jak foukal vítr, lezl oheň pod skály. „Naštěstí to chytli včas,“ podotkl. Současně uvedl, že údajný viník se k požáru sám přiznal. „Byl celý vyklepaný. Omlouval se. Hodil petardu do nějakého prachu, ale byla to hrozná rána. Jenže to přeskočilo asi deset metrů a už to jelo,“ popsal dále strážce parku.

Dosud nejrozsáhlejší lesní požár v České republice vypukl loni v noci na 24. července právě v národním parku České Švýcarsko. Zasáhl přes 1 000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6 000 hasičů. Policie loňský požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Uhasit se ho podařilo po 20 dnech.