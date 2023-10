V Turnově hoří textilka. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu

Turnovem ječí hasičské sirény. Panorama města je z dálky osvícené rudou září. Srdce Českého ráje se stává dějištěm ničivého požáru. Juta, místními nazývána též Provazárna, je v plamenech. Redakce iDNES.cz sleduje zásah od samého začátku.

Závod, který dává práci stovkám lidí, vzplál krátce po půl desáté večer. „Zaměstnanci v hale se ještě před zásahem hasičů sami evakuovali, nebylo potřeba evakuovat z objektu nikoho dalšího,“ doplnila pro iDNES.cz Petra Knížková.

„Kde je tady nějakej hydrant?“ ptá se jeden z hasičů, kteří přijíždějí na místo mezi prvními. Přihlížející lidé krčí rameny.

„Ty jseš zdejší? Pojď mi pomoct hledat,“ oslovuje hasič redaktora iDNES.cz a baterkou pročesává okolí. Ubíhají cenné minuty. Skladovací hala za námi zatím vydává hučení, jak ji stravují plameny. Občas cosi zapraská, jak se obvodové zdi a příčky hroutí.

Hledání hydrantu

Vzpomenu si, že Severočeské vodovody a kanalizace mají na svém webu seznam hydrantů pro požární účely. Zběsile listuji seznamem. „Ulice Koškova, to je tady,“ raduji se. Hasič buší na vrátnici firmy Crytur, kde se dle seznamu má zdroj vody nacházet. Noční hlídačka se k nám přidává a hledáme. Nakonec nacházíme v zemi zapuštěný uzávěr. „Sláva. Chlapi, máme to,“ přivolává své kolegy vysílačkou hasič. Areálem firmy za minutu duní hasičská technika. Po zemi se plazí tlusté hadice, ty záhy pod tlakem vody nabývají.

Hasiči mezitím rozdělují místo události na pět úseků. „Byl zřízen štáb velitele zásahu pro koordinaci hasebních prací, voda na hašení požáru je čerpánataké z řeky Jizery. Na místo události byly povolány další síly a prostředky, včetně speciální techniky Záchranného útvaru HZS ČR,“ oznamuje mezitím Knížková.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michaela Georgieva nikdo není zraněn a na místě zasahuje preventivně jedna posádka.

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován, když událost ohrožuje velký počet lidí či velké území a je potřeba koordinovat složky hasičů z více krajů. Po vyhlášení tohoto stupně poplachu operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z regionu, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu generální ředitelství hasičů.

Na místo se sjíždějí hasiči ze všech koutů kraje, jsou tu profesionálové i dobrovolné jednotky. Nápisy na autech svědčí o tom, že každý v širém okolí, kdo mohl, přijel. Největší souboj s ohněm svádějí hasiči v zadní části průmyslového areálu, kde jsou skladovací haly. V nich je netkaná textilie, kterou Juta vyrábí. Prohořela střecha, takže plameny přiživuje chladný večerní vzduch. Nad celým závodem ční rameno hasičského jeřábu, který kropí z výšky okolní haly, aby na ně oheň nepřeskočil. Štiplavý dým halí celé okolí. Těžce se dýchá.

Emoce i strach

Děsivý výjev sledují z blízkých domů lidé. „Měla byste to zavřít, ať se nenadýcháte kouře,“ okřikne starší ženu v okně jeden z hasičů. Lidé sledují dějiště z viaduktu nad silnicí I/35, kde mají požár jako na dlani. Jsou mezi nimi i zaměstnanci Juty.

„Tohle je konec. Prostě konec. Tohle se nemělo stát,“ mluví si sama pro sebe žena, která střídavě někam telefonuje a mobilem si místo zkázy fotí. „Prosímtě Oldo přijeď, já na to nemůžu koukat,“ lká do aparátu. Vedle ní skupinka mladíků nelibě nese, že na dálničním průtahu zastavují auta a očumují požár, čímž brzdí dopravu. „Odjeď s tím, ty kreténe, než do tebe někdo naboří,“ hulákají na zvědavce z mostu.

Policie už stihla některá přístupová místa k požáru obehnat páskami, ale k ohnivému divadlu stále míří další a další lidé. „Vypadněte, ale už doprdele,“ neudrží se jeden z hasičů, když mladý pár téměř skončí pod koly hasičské tatrovky.

Tváře hrdinů

Na místo se stále sjíždějí další a další hasičské jednotky. Základnu si dělají na plácku u čerpací stanice Robin Oil. Na dlažbu vyskladňují z kontejneru kyslíkové masky, které rozdávají přítomným jednotkám. Vyvolávají je jako ve škole. „Příšovice! Kněžmost!“ ozývá se noční ulicí.

Mezitím se ze zásahu vracejí první hasiči k vystřídání. Tváře mají umouněné a ochranné obleky bělavé mastným popílkem. Někteří si sedají na obrubník a ztěžka oddechují. Do tváří vytlačené rýhy od dýchacích masek jim propůjčují děsivý vzhled.

Jeden z hasičů se zhroutí na chodník a rukama si zakrývá tvář, jako by plakal. Přiskočí k němu kolega a snaží se svého kamaráda utěšit. „Ale hovno, mám v prdeli záda,“ vysvětlí svou náhlou indispozici hasič. „Tak já tě aspoň srovnám,“ nabídne druhý hasič a obejme zezadu svého druha. Pak s ním různě kroutí.

Starší pán s igelitkou poklepává odpočívajícího hasiče po ramenou. „Děláte záslužnou práci, moc záslužnou,“ chlácholí ho.

Poslední cesta z plamenů

V kabině náklaďáku cosi ťuká do mobilu starší šofér. Když si mě povšimne, vystoupí a dáme se do řeči. „Jsem poslední, kdo odtamtud vyjel,“ oznámí. Pak ukáže na přívěs kamionu. „Stál jsem vevnitř, když to blaflo. Jsem plně naloženej tou geotextilií. Věděl jsem, že s tím musím pryč od plamenů,“ popisuje nedávné události. Z areálu se sice dostal, ale hasičská auta mu zablokovala cestu dál. Čeká, až zásah skončí. „Dneska to bude dlouhá noc,“ konstatuje.

V textilní továrně Juta v Turnově hořelo i v červenci 2021. Likvidace požáru střechy byla náročná, hasiči museli střechu rozebrat. V říjnu 2012 vyjížděli hasiči do turnovské Juty k požáru vzduchotechniky.

Turnovský závod je jedním z několika závodů Juty v Česku, těžiště výroby má firma ve Dvoře Králové nad Labem. Společnost vyrábí textilie pro stavebnictví a zemědělství, umělé trávníky a další technické textilie. Za loňský rok přesáhly tržby společnosti devět miliard korun a zisk před zdaněním činil přes miliardu korun. Ke konci loňského roku společnost zaměstnávala přes 2 000 lidí.