Požáry dohnaly k registraci dva tisíce Čechů za den, Fiala by na Rhodos nejel

„Myslím, že každý, kdo uvažuje o cestě na Rhodos, by měl poslouchat bedlivě pokyny a doporučení především ministerstva zahraničí. Cestovní kanceláře situaci vyhodnotily tak, že nadále aspoň do některých částí tohoto ostrova posílají zájezdy a české občany. Já bych tady byl hodně opatrný,“ uvedl Fiala.

Nemyslí si, že lze v tuto chvíli cestu na Rhodos doporučit, ale je to podle něj na rozhodnutí každého. Pro Řecko je nyní v cestovatelském systému Drozd zaregistrováno 4 624 lidí, o dva tisíce více než v pondělí ráno, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek v pondělí večer uvedl, že podle informací českých cestovních kanceláří je na Rhodu zhruba 4 500 turistů z ČR, z toho tisíc se v pondělí na ostrov dostalo, zhruba 800 jej opustilo.

Česko je připraveno vyslat hasiče

Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí řekl, že Česko je připraveno poslat do Řecka hasiče, pokud řecká strana českou nabídku pomoci akceptuje. Případný tým by byl asi padesátičlenný. „Situace v takovýchto případech je vždycky stejná. Záleží na domácí straně. Můžete mít dobrou vůli, když se ale nedomluvíte s těmi, kdo to organizují, což jsou v tomto případě Řekové, tak to vůbec nemusí situaci pomoct,“ uvedl v úterý Fiala.

Záležet bude podle premiéra na tom, jak se bude požár a počasí vyvíjet, zda nastanou podmínky pro to, aby se podařilo rychleji dostat požár pod kontrolu.

Ministerstvo zahraničí turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. Na Rhodu jsou aktuálně nejpostiženějšími oblastmi Asklipeio, Gennadi, Bati, Kalathos, Laerma, Malonas, Masari a Lindos, uvedl úřad v pondělí večer na webu.

Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Lardos, Peukous a Charaki. V těch jsou požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou, situace je ale velmi proměnlivá. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika.

S požáry ale bojují také na ostrově Korfu, kde je riziko jejich šíření v severovýchodní oblasti. Evakuace se uskutečnila v 17 oblastech. „Velký požár začal také v lokalitě Loutses, s rizikem šíření severovýchodně. Z oblasti bylo evakuováno 2 466 lidí, prozatím nejsou hlášeny škody na majetku,“ uvedlo v pondělí ministerstvo.

„Velký požár je na ostrově Evia/Euboea v lokalitě Karystos (evakuovány byly čtyři oblasti). Na ostrově v neděli večer vznikl nový požár v oblasti Platanistos, kde ze sedmi míst bylo evakuováno dva tisíce lidí. Další ohnisko požáru je nově v oblasti Achaia/Aígio na severozápadním Peloponésu,“ dodal úřad. Na Krétě je pak nejvyšší, pátý stupeň rizika požárů v okresech Rethymno, Heraklion a Lassithi.