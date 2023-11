ÚOHS vydal třetí předběžné opatření, zakazuje uzavřít smlouvu na stavbu metra D

„V každém ze tří správních řízení, které úřad ve věci další etapy výstavby metra D nyní vede, je vydáno předběžné opatření. To přitom navazuje na zákonnou blokační lhůtu, která zapovídá zadavateli smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů od doručení návrhu,“ uvedl Švanda.

V případě, že by zadavatel uzavřel smlouvu, úřad by podle něj již nemohl o zadávacím řízení rozhodnout a uložit případně nápravné opatření. Na vydání předběžného opatření upozornil server Seznam Zprávy.

Mluvčí zdůraznil, že vydání předběžného opatření nijak nepředjímá rozhodnutí v samotné věci, v jeho zdůvodnění ÚOHS pouze shrnuje posuzovanou právní otázku a nejde o předběžné závěry úřadu.

Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka jde o standardní opatření do doby, než ÚOHS konkrétní návrh prošetří a pravomocně o něm rozhodne. „Toto rozhodnutí není překvapivé. Úplně stejně postupoval i u zbylých dvou návrhů v rámci tendru na zhotovitele stavby druhého úseku metra D. ÚOHS v takto skutkově složitých případech běžně nerozhodne v zákonné lhůtě a hrozilo by, že zadavatel by bez vydání předběžného opatření mohl uzavřít smlouvu před rozhodnutím samotným,“ uvedl. ÚOHS podle něj jednotlivé návrhy obdržel v různých termínech.

Třicetimiliardovou zakázku vyhrála v září společnost Subterra z koncernu Metrostavu. Předtím dopravní podnik vyloučil o dvě miliardy levnější nabídku, již podalo sdružení kolem firem Porr a Vinci. Podle dopravního podniku nesplnilo podmínky tendru.

Jako první tendr napadla společnost Metrostav, správní řízení zatím neskončilo. Sdružení kolem firem Porr a Vinci tendr napadlo dvěma návrhy u ÚOHS a podnět podala i společnost Strabag.

Stavba nové linky pražského metra začala loni, ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterého se týká diskutovaný tendr. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.