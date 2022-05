Oprava mostu, která bývá nazývána rekonstrukcí století, bude kvůli rozsahu prací rozdělena na čtyři etapy rozložené do čtyř následujících let. V první etapě se především uzavře nájezd na most z ulice Strakonická. Čímž začne období dopravních komplikací nejen pro pražské řidiče.

Kvůli jedinečnému postavení Barrandovského mostu v pražské dopravní infrastruktuře se totiž očekává, že bude zasažena plynulost dopravy ve Středočeském kraji a kolony mohou potrápit i řidiče z jiných částí republiky.