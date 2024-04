Lidovky.cz: Proč jste se pustil do projektu Nové Holešovice?

Před deseti lety jsme pomalu končili všechny projekty, které jsme měli v Karlíně. Napadlo nás udělat totéž, a dokonce ještě lépe někde jinde. Holešovice byly nejméně rozvinutou oblastí. Řekli jsme si, že to takto nemůže zůstat. S jedinečnou zkušeností z Karlína, kde jsme proměnili rozsáhlé území včetně bytů, kanceláří, konferenčního sálu a koncertní síň, jsme to chtěli předat dál.