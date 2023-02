Nově zvolený prezident Petr Pavel již dal najevo, že by při dalším rozvoji hradního komplexu rád spolupracoval se známým architektem Josefem Pleskotem. „Uvidíme, co tím pan prezident myslel a jak si představuje, že by taková spolupráce mohla být vykonávána,“ uvedl Pleskot v rozhovoru pro Lidovky.cz.