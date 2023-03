Doporučujeme

Prezident Petr Pavel začne úřadovat z pracovny na Pražském hradě prvního dubna. Serveru Lidovky.cz to potvrdila jeho kancléřka Jana Vohralíková. „Od prvního dubna musíme být všichni na Hradě. Počítáme s tím, že nejpozději do konce března to bude vše hotové,“ řekla s tím, že prezident zůstane v kanceláři svého předchůdce Miloše Zemana, někdejší Masarykově Velké rodinné jídelně.