Čeští lékaři umí věštit předčasný porod. Zahájili unikátní výzkum, může v budoucnu zachránit tisíce miminek

Stačil by k tomu obyčejný krevní test. Podle Antonína Pařízka z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se z něj dá vyčíst, že těhotnou ženu předčasný porod čeká.

Ukáže to vysoká hladina anandamidu. To je látka ze skupiny endokanabinoidů, již si tělo tvoří a jejíž koncentrace se s blížícím se porodem zvedá. „A to i proto, že pomáhá tělu zvládat bolest. Pokud se její množství zvýší, je jasné, že se žena připravuje na porod,“ vysvětluje farmaceut Josef Suchopár.

Tým českých odborníků v čele s profesorem Pařízkem proto spustil unikátní studii, při níž chce prokázat, že by mohl tento test sloužit lékařům jako vodítko.

Zdravotníci by mohli díky novému testu odhalit, které maminky čeká rizikové těhotenství a předčasný porod.