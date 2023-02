Zdůrazním Bidenovi českou pomoc Ukrajině, řekl Fiala před odletem na jednání B9

„Při jednání s Bidenem chci zdůraznit naši aktivní roli, a to i v rámci východního křídla NATO. Připomenu i konkrétní čísla,“ sdělil Fiala na tiskovce před odletem do Polska.

Česko patří k nejhlasitějším podporovatelům Ukrajiny, kromě toho poskytuje i materiální pomoc, po konci války by se navíc mělo zapojit do obnovy země. Fiala tak bude chybět na zasedání vlády, která bude projednávat, zda se kabinet připojí do řízení u Ústavního soudu ohledně zmrazení platů soudců.

Fiala doplnil, že plánované setkání uskupení B9, jehož členy jsou státy východního křídla NATO, s USA je klíčové. Podle předsedy české vlády to znamená, že si americká strana uvědomuje nebezpečí války v Evropě a také klíčovou roli států Aliance v této části země.

Premiér věří, že jednání bude sloužit k prohloubení spolupráce B9 a přispěje k posílení bezpečnosti v Evropě. „Návštěva Bidena v Kyjevě a Varšavě s účastníky B9 je odhodlání, abychom posílili bezpečnost,“ řekl Fiala.

Dojde i na setkání s polským protějškem

Na rokování B9 bude i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Zúčastnění politici budou diskutovat o pokračující podpoře Ukrajiny a posilování právě východního křídla Aliance.

Kromě toho má Fiala v plánu i osobní setkání se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým, hovořit mají o spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti a o česko-polských vztazích. Již nyní obě země pracují na plynovodním projektu Stork II, který má oba státy propojit a zvýšit rozložení dodávek plynu ve střední Evropě.

Poté se šéf české vlády přesune do Spojených arabských emirátů (SAE), kde navštíví vojenský veletrh, potká se ale i s prezidentem Sultánem Nahjánem. „Budeme hovořit o průmyslové spolupráci nejen v oblasti obranného průmyslu, ale i v jiných oblastech. Naše vláda má zájem na prohlubování spolupráce, na blízkém východě jsou SAE našim největším partnerem po Izraeli,“ řekl Fiala.