Slovní agrese a výhrůžky soudcům? Neměli bychom hledat hrubé záplaty na hrubý pytel, míní Baxa

Baxa o setkání s prezidentem sám požádal. Počátkem února uvedl, že on i jeho kolegové byli po lednovém rozhodnutí o mimořádném zvýšení důchodů, kdy zamítli návrh na zrušení úpravy valorizace penzí, terčem urážek i výhrůžek.

Poznamenal, že ho zaskočila razance veřejné diskuse i výroků o tom, že ústavní soudci jsou zaprodaní, zkorumpovaní, provládní či bolševičtí. Úvahu, že ÚS jde při svém rozhodování někomu na ruku, tehdy označil za naprosto nemístnou. Připomněl, že ústavní soudci mají desetileté funkční období, takže zažijí „mnoho dalších vlád i další prezidenty“.

S Pavlem se Baxa shodl, že ÚS se nemůže vyhnout kritice svého rozhodování, za škodlivé ale považuje zpochybňování nezávislosti, nestrannosti a plnění role soudu. „Zdá se, že budeme muset ve své osvětové činnosti pokračovat v každé jednotlivé věci, abychom důvěru, kterou máme dlouhodobě, neztratili,“ řekl šéf ÚS.

Baxa už v minulosti uvedl, že ho netěší hrubost a vulgarita, které provázejí některé debaty. Rolí ústavních činitelů a představitelů institucí podle něj je pokusit se debatu kultivovat a nepřispívat k takovému trendu. „Naší povinností je spíše se snažit o zlepšování kultury veřejné diskuse a naopak nenaskakovat, nereagovat stejným způsobem, i když jsme předmětem útoků, výhrůžek nebo urážek,“ doplnil.

Podle předsedy ÚS by soudy a soudci neměli hledat hrubé záplaty na hrubý pytel, nýbrž trpělivě, srozumitelně a kultivovaně vysvětlovat co a proč dělají a jaké mají důvody pro svá rozhodnutí. „Aby to bylo pro lidi srozumitelné a aby i ti, kteří třeba očekávali jiný výsledek, pochopili a přijali s porozuměním, že ÚS nějak rozhodl. Bez pochybnosti, že tak rozhodl proto, že byl někým řízen nebo ovlivňován,“ poznamenal Baxa.

Na to, aby soudci srozumitelně vysvětlovali svá rozhodnutí, apeloval i prezident Pavel při jmenování 57 nových soudců obecných soudů. Podle hlavy státu to má vliv na důvěryhodnost všech státních institucí.

Kvůli snížení mimořádné valorizace penzí, které prosadila vláda kvůli růstu výdajů, se na ÚS obrátilo opoziční hnutí ANO. Chtělo dosáhnout zrušení důchodové novely a doplacení důchodů podle původního vzorce, stěžovalo si také na způsob prosazení změn. ÚS návrh ANO výraznou většinou hlasů zamítl.

Podle soudu byly okolnosti mimořádné a hrozily hospodářské škody, vláda stav legislativní nouze nezneužila a opozice měla při projednávání ve Sněmovně dostatečný prostor k vyjádření. Soudci zmínili i to, že opozice má právo na obstrukce, ty ale nesmějí paralyzovat proces přijímání zákonů.