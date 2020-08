Představa o promoření padla, trvalejší imunita proti covidu nefunguje. Začal souboj o vakcínu

PRAHA Na jaře, v době nouzového stavu a minimálního poznání nového koronaviru, kalkulovala Česká republika se strategií pozvolného průchodu nemoci populací – aby si na ni vytvořila kolektivní imunitu. Poznatky z domova i ciziny ale tuhle cestu definitivně smetly. Lidé, kteří se nakazili, nezískali žádnou nebo trvalejší odolnost.

Zdejší vládě i všem ostatním proto zbývá jediná šance – spolehnout se na vakcínu.



„V dubnu jsme říkali, že koncept promoření je možný, ale jestli je skutečně funkční, ukážou až studie, které se plánovaly jak u nás, tak v cizině. I ze zahraničních studií vyšlo najevo, že výskyt protilátek u obyvatel nejvíce zasažených lokalit je minimální,“ uvedl pro server Lidovky.cz Rastislav Maďar, epidemiolog a člen odborného týmu při ministerstvu zdravotnictví.

Indicii k tomu, že úvahy o promoření jsou liché, poskytl květnový český průzkum. Na reprezentativním vzorku mapoval, kolik lidí tu covid chytilo a jestli jim po něm zbyly protilátky. Ukázalo se, že imunizace společnosti se odbývá v nízkých promile.



Ještě důležitější pro opuštění mantry kolektivní imunity jsou ale poznatky ze států, jež nechaly běžet divoké promořování, třeba ze Švédska. Expozice tamních obyvatel viru byla násobně větší než u Čechů, kteří záhy zůstali doma, se zavřenými obchody i službami. Ale ani tam se odolnost nevytvořila.

Odborné závěry ukazují, že jen u vážných případů zůstane relevantní množství protilátek v těle nakažených a že i u nich je to otázka mála měsíců. Většina populace projde nakažením s minimálními příznaky, někteří bez nich. U takových se protilátky nevytvářejí.

„Koncept promoření se ukázal jako chybný. Strategie, na kterou se spoléhaly i země jako Švédsko a při níž by došlo k dosažení imunity přirozenou cestou, se ukázala jako nedosažitelná,“ uvedl Maďar.

Spoléhání na vakcínu

Jediným způsobem vytvoření imunity je sázka na imunitu buněčnou čili na vakcínu. K poznání dospěl celý svět a na vývoj i dostupnost očkování je obří tlak.

I přes to, že Evropská unie vyzývá země, aby nejednaly ohledně vakcín na regionální úrovni, několik jejích členů, stejně jako Spojené státy či Spojené království, už o vakcínu AstraZeneca zažádaly po vlastní ose. Česká republika zatím nikoliv, nicméně Roman Prymula, bývalý hlavní epidemiolog, který zemi provedl prvním náporem covidu, řekl, že Česko se zahraničními distributory ohledně vývoje a případném dovozu jedná.

Stran toho, jestli by si Česko mělo o vakcínu také raději oficiálně zažádat, má Prymula jasno: s novým koronavirem jde o zcela výjimečný stav, kdy nezáleží na tom, kdo si o přípravek řekne první. „Až vakcína bude, zásobení by mělo být rovnoměrné. Nemůže se stát to, že některý stát naočkuje veškeré své obyvatele a někteří nebudou moct naočkovat ani ohrožené skupiny,“ uvedl pro server Lidovky.cz Prymula.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již zmínil, že republika bude potřebovat asi 3,5 milionu dávek, aby ochránila zdravotníky v první linii a rizikové jedince. EU podle Prymuly vidí budoucnost rozdělení vakcín mezi jednotlivé státy podle toho, kolik ohrožených skupin se na daném území nachází.

Roman Prymula

Jiným případem jsou USA nebo Británie, které již o vakcínu zažádaly. V tomto případě bude muset situaci podle Maďara řešit Světová zdravotnická organizace (WHO), která by měla přerozdělování mezi zeměmi korigovat.

Ponouzové uvolňování restrikcí vycházelo z premisy, že stádní imunity proti covidu dosáhnout lze. Slovo promoření do veřejné debaty vnesl na jaře Prymula, za ministrova přikyvování. Brali to jako nevyhnutelnost. „Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření,“ řekl tehdy ministr.

Vyvolalo to obrovskou vlnu nevole, načež se premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zavázali, že k divokému promoření v Česku rozhodně nedojde.

Virologové i ministerstvo zdravotnictví však počítali s neodvratitelným postupem nemoci, jak se lidé budou víc a víc setkávat, sdružovat. Proto vláda rozvolňovala od druhé půli dubna ve fázích, od méně rizikových provozů po ty nejrizikovější typu hromadných akcí.

Ochránit ohrožené

To se ještě nevědělo, co ukáže zdejší studie promořenosti. V květnu se jí zúčastnilo víc než 26,5 tisíce dobrovolníků a prokázalo se, že protilátky proti nemoci, které si měli vytvořit nakažení, má jen minimum z nich. Logika opatření se ze zastavení epidemie změnila na zmírnění a zpomalení jejího průběhu a primární ochranu rizikových skupin.

Z toho vychází i nedávno představená strategie národního testování: primárně se k testu dostanou lidé, jimž by covid mohl ublížit, třeba diabetici nebo lidé s nemocným srdcem, nadále se budou preventivním testováním chránit domovy seniorů, zdravotnická zařízení a s nimi nově i zaměstnanci kritické infrastruktury. To je například doprava či energetika.