Nejedlý už nebude mít diplomatický pas, o jeho odevzdání jej požádal ministr Kulhánek

„Diplomatický pas by neměl mít, nevím, proč ho má. Žádný můj poradce ho nemá,“ uvedl Babiš na adresu Nejedlého s tím, že Kulhánkovi úterý ráno navrhl, aby pas odebral.

V úterý odpoledne následně ministr Kulhánek na Twitteru uvedl, že poradce vyzval, aby do sedmi dnů diplomatický pas vrátil. „Je nepravděpodobné, že by nyní pas využíval k původnímu účelu, tedy k doprovodu prezidenta na oficiální zahraniční cesty. Pokud do sedmi dnů diplomatický pas nevrátí, tak bude zneplatněn,“ napsal.

Nejedlý Deníku N řekl, že mu diplomatický pas nikdy nepomohl k ničemu jinému, než že nemusel stát sám fronty na víza, když cestoval s prezidentem. „Odevzdám ho, když mi to napíšou, do té doby to ale dělat nebudu,“ uvedl.



Pětapadesátiletý Nejedlý působí jako ekonomický poradce prezidenta a je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil jednání Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář.

V pořadu Rádia Impuls také kritizoval návštěvu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka u prezidenta Zemana v nemocnici, o které údajně Babiš nebyl informován. „Nechápu, proč tam pan Vondráček šel, pan prezident to mohl podepsat i bez té šaškárny. Dnes máme klub, musí nám to vysvětlit,“ řekl.

Na funkci, o kterou Vondráček v hnutí ANO usiloval, ho proto nedoporučí. „Je to erudovaný právník, má zkušenosti, ANO ho určitě bude chtít nominovat na jinou funkci. Podle mě byl akorát uveden v omyl, sehrál roli takzvaného užitečného idiota,“ míní Babiš.



Podle něj je zároveň příliš brzy na debaty o zdravotní způsobilosti prezidenta, když jeho role bude potřeba možná až koncem listopadu.