USA byly pro Čechy vždy symbolem naděje, zatímco žili ve lži, shrnul Fiala

Hudsonský institut je think tank zaměřený zejména na otázky spojené s národní bezpečností a zahraničněpolitickými tématy. Premiér Petr Fiala při projevu také řekl, že prvních 25 let svého života strávil v sovětském bloku. „Systém, ve kterém jsme žili, se nazýval socialistický. Ale byla to lež. A slova, která jsme denně používali, ztratila svůj skutečný význam,“ pronesl premiér na půdě institutu.

Jedním ze slov podle něj byl „mír“. „Bylo všude, například v novinách, v televizi, na transparentech nebo budovách. Mír bylo hlavní slovo, kterým komunisté ospravedlňovali svou moc,“ pokračoval Fiala.

„Sovětský svaz nám mír nepřinesl“

Komunisté podle něj vždy tvrdili, že Sovětský svaz brání Evropu před válkou. „Sovětský svaz nám mír nepřinesl. Nebyl to jejich cíl. Evropu před válkou ochránily pouze zbraně a odstrašující prostředky západních demokracií,“ uvedl dále premiér.

Ve skutečnosti mír existoval, protože existovaly síly připravené a schopné čelit Sovětskému svazu a jeho imperialistickým tendencím. „Naše armáda nebyla připravena k obraně. Naopak, při svých chabých možnostech měla velmi podrobné plány pro útok na západní Evropu,“ uvedl dále Fiala.

Železná opona tu nebyla podle premiéra proto, aby chránila před útoky. „Existovala proto, aby zabránila lidem v útěku. Mnoho lidí však z komunismu úspěšně uteklo. Začali nový život ve svobodném světě. A mnozí z nich přišli do Spojených států. Vaše země pro nás byla vždy symbolem naděje. Skutečným symbolem svobody,“ pokračoval v projevu.

Fiala také připomněl rok 1999, kdy se Česká republika stala členem NATO. „Vrátili jsme se do západní civilizace. Dobře vím, že to není samozřejmost. Všichni musíme tvrdě pracovat, abychom měli svobodu a demokracii. To vidíme zejména dnes. Z bezpečnostního hlediska je naše doba nejtěžší od druhé světové války,“ zdůraznil v projevu s tím, že je vděčný USA za to, že vrátila Evropě svobodu a přivedla Česko do NATO.

„Hlavním budíčkem byla ruská agrese“

Evropa nyní podle něj ví, že nemůže používat pouze měkkou sílu. „Naučila se, že je třeba použít i tvrdou sílu. Hlavním budíčkem byla ruská agrese. Není to však jediný důvod. Evropa si nyní mnohem více uvědomuje hrozby, které představují jiné mocnosti, zejména Čína,“ doplnil premiér.

Česká republika plní podle Fialy svou roli. Současně zdůraznil, že je přesvědčen, že jeho vláda je největším podporovatelem transatlantických vazeb. „A v odpovědné bezpečnostní politice jsme nejaktivnější od našeho vstupu do NATO,“ podotkl český premiér.

Fiala také řekl, že zřejmé, že Západ čelí mnoha výzvám. „V posledních dnech jsme byli svědky dramatické eskalace. V současné době je Izrael velmi blízko otevřenému konfliktu s Íránem, který by mohl vést ke globálnímu konfliktu,“ varoval premiér.

Zároveň však zdůraznil, že Česká republika je dlouholetým přítelem Izraele. „Stojíme za Izraelem také na mezinárodní úrovni i v rámci Evropské unie,“ řekl důrazně v projevu s tím, že Izraelci nemají ve světě mnoho skutečných přátel.

„Jsme bezpečnou zónou“

Klíčová je podle jeho slov stabilita ve východní Evropě a v černomořském regionu. „Musíme zastavit ruskou agresi a pracovat na stabilní, nezávislé a demokratické budoucnosti Ukrajiny. To je jediné řešení, pokud nechceme čelit silnému Rusku u dveří NATO,“ uvedl.

Poté také zmínil, že je Česká republika vděčná za podporu Ukrajiny. Všichni musí podle Fialy společně pracovat na vítězství Ukrajiny. „Rusko s námi vede energetickou válku. USA pokryly energetické potřeby Evropy. Jsme za to vděční,“ doplnil český premiér.

Podle něj je to pro Česko vážné téma. „Jsme bezpečnou zónou. Česká republika je místem, kam lidé přicházejí za nadějí. Splácíme historickou pomoc od vás a od svobodného světa,“ uvedl dále a také připomněl, že Česko se zapojuje do pomoci Ukrajině.

Posledním úspěchem je podle něj Česká muniční iniciativa. Smyslem iniciativy je podle premiéra najít munici na světových trzích a vyjednat financování. „Jsem rád, že v tuto chvíli se k naší iniciativě připojilo již asi dvacet zemí,“ podotkl.

Díky nim podle něj lze nyní poskytnout 500 tisíc kusů dělostřelecké munice. „Věříme, že další dodávky budou následovat. Není důvod, proč bychom v příštích 12 měsících nemohli dodat další milion kusů,“ doplnil.

„Česko je kompetentní a spolehlivý spojenec“

Západní země musí mít podle Fialy opět dostatečné kapacity obranného průmyslu. „Česká republika je kompetentní a spolehlivý spojenec,“ zdůraznil Fiala, který také řekl, že je rád, že se životní a ekonomická úroveň v Česku zlepšuje.

„Nyní se blížíme nejvyspělejším zemím na Západě,“ pokračoval při projevu. V něm dále také mimo jiné řekl, že budoucnost západní spolupráce závisí na strategické výhodě. A tuto výhodu si musí Česko udržet v mnoha důležitých oblastech. „Z tohoto důvodu jsme připraveni česko-americkou spolupráci rozšířit,“ zdůraznil.

Poté opět zopakoval, že Evropa, USA a celý demokratický svět čelí největším bezpečnostním hrozbám od druhé světové války. „Globální strategická soutěž je nyní rychlejší. Globální bezpečnostní krize nám však také dodává novou energii. Musíme společně pracovat na tom, abychom tuto energii přeměnili ve spravedlivé transatlantické partnerství odpovědných zemí,“ zdůraznil premiér s tím, že jedině společná práce má smysl.

„Budoucnost Západu je budoucností světa“

Zároveň podle něj platí, že bez USA to Evropa nezvládne. „Západ vyhrál studenou válku díky silné vůli USA. Zejména to zachránilo svobodný svět. Bez USA bychom se nedokázali vypořádat s krizemi, kterým čelíme dnes a budeme čelit v budoucnu,“ doplnil svá slova premiér.

Američané podle něj mají zvláštní schopnost vidět věci tak, jak skutečně jsou. „Budoucnost Západu je budoucností celého světa. Najděme způsoby, jak bránit naše hodnoty tváří v tvář dnešním nebezpečím. A zajistěme, abychom je ochránili pro budoucí generace,“ zdůraznil český premiér a současně dodal:

„Lidé, kteří žijí ve strachu a nesvobodě, budou potřebovat majáky. Budou potřebovat vidět světlo naděje ještě dlouho v budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát.“