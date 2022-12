Jmenuje Zeman nového šéfa Ústavního soudu? Bizarní, snad by dotyčný odmítl, komentuje soudce Baxa

Kdyby prezident Miloš Zeman jmenoval nástupce Pavla Rychetského do čela Ústavního soudu takzvaně „do foroty“, narušil by dle Baxy ústavní princip o časově omezené vládě. Spor by mohl skončit u správního soudu.

Lidovky.cz: Zastánci možného záměru prezidenta Miloše Zemana jmenovat šéfa Ústavního soudu se odvolávají na předčasné jmenování guvernéra ČNB Aleše Michla. Jak se na takový argument díváte?

Samozřejmě když prezident během svého funkčního období ví, že například v červenci bude uvolněno místo guvernéra České národní banky, a vybere, byť s krátkým předstihem v dubnu nebo květnu, jeho nástupce, tak se tomu nebude nikdo divit.

Tady je to ale jinak. Prezident chce použít kompetenci podle článku 62 ústavy ve chvíli, kdy to nepřichází v úvahu. Nemusí přece jmenovat nového předsedu Ústavního soudu. Tady na rozdíl od některých jiných situací v minulosti není ve výkonu své pravomoci nečinný.

Ústavní soud svého předsedu má. Principem demokracie je časově omezená vláda. Mohu rozhodovat jen ve vymezeném časovém období, kdy mám svěřenou pravomoc, a ne ji uplatňovat s předstihem, „do zásoby“.

Lidovky.cz: Co by to podle vás ovlivnilo, kdyby se prezident rozhodl takto postupovat?