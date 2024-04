Z Vrbětic prezident odváží nářky, z Ostrožské Lhoty slivovici. Uvítání ho dojalo

Petr Pavel oproti původnímu plánu cestoval po Zlínském kraji bez manželky Evy, která zůstala doma z osobních důvodů.

Na úvod své středeční cesty zamířil do Vrbětic. V doprovodu starostů tří obcí, krajského policejního ředitele i zástupce Vojenských lesů a statků vjeli dovnitř areálu bývalých muničních skladů, kde v roce 2014 došlo k rozsáhlým explozím.

„Prezident se svým doprovodem vjeli několik set metrů dovnitř areálu. Ukazovali mu tam mapu se zasaženými perimetry. Jejich jednání bylo ale neveřejné,“ hlásila z místa reportérka iDNES.cz.

Návštěvu Vrbětic do programu navrhlo vedení Zlínského kraje, které se na prezidenta obrací s žádostí o podporu.

„Ministerstvo obrany s námi nekomunikuje ohledně svých plánů, které se týkají hloubkového pyrotechnického průzkumu v okolí areálu. Chceme, aby si nás pan prezident poslechl a případně nás podpořil,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Lidem z okolí leží na srdci také budoucnost areálu, kde v roce 2014 explodovaly dva sklady plné munice a mnozí místní od té doby žijí v nejistotě.

Po hloubkovém průzkumu v blízkosti skladů mohli policisté z areálu odejít až na podzim 2020. Uvnitř areálu i za jeho oplocením jsou ale stále pozemky, které nikdo hloubkově neprozkoumal a nevyčistil.

„Stále je to ve stavu, ve kterém pozemky předal velitel zásahu lidem. Tehdy jim doporučil, aby na pozemky vstupovali jen na vlastní nebezpečí. To znamená, aby tam na vlastní nebezpečí prováděli těžbu dřeva nebo orbu v případě zemědělského pozemku. Samozřejmě, že to lidé dělají, ale bezpečné to není,“ prohlásil starosta Lipové Miloslav Svárovský.

Prezident přetlumočí požadavky starostů

Starostové seznámili hlavu státu, jak to v jejich okolí vypadá a vyjádřili se, že jsou rádi za podporu.

„Pan prezident slíbil, že vznese naše požadavky, které tady přetrvávají, tedy dluh, který tady zanechal stát. Chceme vědět, co bude s areálem a že hloubkový pyrotechnický průzkum nebude jen uvnitř areálu, ale i vně. To je to podstatné,“ sdělil po schůzce starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák. „Říkal, že to přednese paní ministryní obrany. Ale je to odvislé také od ministerstva financí, ministerstva vnitra a bude o tom informovaný i pan premiér,“ doplnil.

Na pozemcích uvnitř areálu hospodaří z většiny státní podnik Vojenské lesy a statky. I jejich pracovníci poukazují na to, že při pracích musejí být opatrní.

„Riziko je značné. Ale máme vlastní pyrotechnickou skupinu, takže při zemních pracích, například těžbě, si prostor necháme vlastní pyrotechnickou skupinou projít, zda tam nehrozí nebezpečí. Bohužel se to nedá vyloučit na sto procent,“ upozornil ředitel Vojenských lesů a statků Roman Vohradský.

Prezident se vyjádřil, že situace okolo Vrbětic je specifická tím, že ji nepopisuje žádný zákon ani nařízení vlády. Je podle něj třeba počítat s tím, že vyčištění takového území potrvá dlouhé roky. „A většinou to nevykonávají složky policie či armády, ale specializované firmy, které pracují na kontrakt. Myslím si, že to by mohlo být jedno z řešení,“ míní Pavel, který chce o věci mluvit s představiteli vlády.

„Přestože k té situaci došlo před deseti lety a asanace vnitřní části areálu byla ukončena v roce 2020, je zřejmé, že pokud zůstala nějaká problematika nedořešena, musí ji převzít vláda, která je u moci,“ dodal.

V případě, že lidé v areálu nebo mimo něj najdou zbytky munice, obracejí se na policii.

„Pro nás je velmi dobrá zpráva, že nálezů munice bylo dosud méně, než jsme sami předpokládali. Je otázkou, jestli nám lidé každý takový nález ohlásí, ale za posledního tři a půl roku v této lokalitě zlínská policie a pyrotechnická služba řešila devět závažnějších oznámení,“ upřesnil po schůzce s prezidentem ředitel krajské policie ve Zlíně Jaromír Tkadleček.

„Zbraně se přece nemohou jen tak dávat“

Pavel následně navštívil také Českou zbrojovku v Uherském Brodě, která před několika lety koupila legendární americkou společnost Colt. Prezident zavzpomínal právě na svou dřívější návštěvu amerického podniku Colt. „Tehdy už to byla sice pozlacená, ale prázdná schránka,“ komentoval to Pavel.

„Na České zbrojovce je inspirující, že je to moderní firma, která nejen modernizuje svoje vybavení, ale i výrobní procesy a nebojí se jít se svým know-how do světa,“ pochválil podnik.

V České zbrojovce jednal za zavřenými dveřmi s vedením firmy a poté si prohlédl sbírku zbraní. Generální ředitel firmy Jan Zajíc prezidentovi ukázal, jaké druhy zbraní podnik vyrábí. Zastavili se například u pozlacené pistole, u níž prezident obdivoval práci rytce.

Jako dárek však místo zbraně dostal knihu, zklamaný ale nebyl. „Zbraně se přece nemohou jen tak dávat, vždyť na to existují nějaké předpisy,“ komentoval to Pavel.

Je vidět, že se vám tu dobře žije, chválil vesnici roku

V programu hlavy státu nechyběla prohlídka Ostrožské Lhoty, která se stala vesnicí roku 2023. Pavel se tam vydal odpoledne. Po příjezdu se mu dostalo družného přivítání. Silnici obklopily hloučky lidí, s prezidentem se vítali, třásli si s nim rukou a předávali mu drobné dary. Do toho hrála cimbálovka.

„Takové přivítání až člověka přivádí do rozpaků. Ale je to krásné a moc vám za to děkuju,“ zmínil prezident.

„Nečekal jsem, že vás přijde tolik. Myslím, že to ocenění si opravdu zasloužíte. Jak se věnujete životu v obci, kolik tady máte spolků a jak se obec staráte, svědčí o tom, že se vám tu žije dobře,“ pronesl k místním.

„Bylo by možná dobré, kdyby se v obcích, kde mají dojem, že se jim nic nedaří, přijeli podívat sem a zeptali se jich, jak to dělají,“ řekl.

Od starosty Romana Tuháčka pak prezident obdržel malý demižón slivovice. „Tuto tekutinu může užít zevně, ale když ji užijete vnitřně, bude to taky krásné a příjemné,“ pronesl k prezidentovi starosta. Spolu s hejtmanem Radimem Holišem pak vtipkovali, že Ostrožská Lhota byla jedinou vesnicí, kde se loni podařila úroda švestek.

Tuháček zároveň zdůraznil, že Pavel je prvním prezidentem, který obec navštívil.

Program druhého dne návštěvy prezidenta 9:45–10:15 areál bývalých muničních skladů, Vrbětice 10:45–12:15 Česká zbrojovka Uherský Brod 12:25–13:40 Slovácká hospoda, Hradčovice 14:00–15:50 Ostrožská Lhota 16:30–18:00 debata s občany ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti Zdroj: Prezidentská kancelář

„Pro nás je to historický okamžik. Nikdy předtím jsme tady prezidenta neměli. Místní o návštěvě věděli a někteří říkali, že si berou i dovolenou z práce,“ konstatoval starosta.

Dvoudenní prezidentská cesta vyvrcholila veřejnou debatou v Uherském Hradišti. Návštěvníci, kteří zaplnili sál Slováckého divadla, se během debaty trvající hodinu a půl ptali třeba na to, zda si prezident myslí, že žijeme v právním nebo policejním státě, jaké je jeho oblíbené zvíře, jak by se dala zvýšit porodnost v České republice nebo co si myslí o souběhu funkcí.

Prezident v úvodu pochválil Zlínský kraj.„Na Slovácku je vidět, že mnoho lidí je tady spojeno s půdou, tradicemi, folklorem. Je to jedna ze silných stránek, které region má. Lidé jsou zde zvyklí si odpracovat své a moc u toho nebrblat. To je velký předpoklad, že sem budou obyvatelé ostatních regionů jezdit nebo se tady chtít usadit,“ zhodnotil Pavel.

K legalizaci marihuany například uvedl, že za jasně daných podmínek by se k ní nestavěl negativně. Odpovídal také na dotaz o dvojí kvalitě potravin nebo o přebujelosti státní správy.

„Jsem příznivcem toho, abychom naši administrativu očistili od nesmyslné byrokracie, která k ničemu neslouží, především od vykazování. Rozbujelost státní správy souvisí s rostoucí byrokracií, která ale není zaviněná jen přemírou evropské regulace, ale i naší vlastní. My máme obrovský dar vzít něco, co dává smysl, a udělat z toho paskvil,“ prohlásil prezident.

Publikum zajímal také Pavlův názor na vstup České republiky do eurozóny nebo na to, jak se bránit dezinformacím.

„Není určitě dobře ani na jedné straně lidem vše lakovat na růžovo, ale ani je strašit. Přijde mi nefér neříkat lidem pravdu a záměrně je klamat. A o tom dezinformace i populismus často jsou,“ konstatoval.

Prezident svou návštěvu Zlínského kraje zakončil v šest hodin večer.