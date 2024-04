Prezident míří do Zlínského kraje, navštíví výrobu nábytku TON i Libušín

Program návštěvy je rozmanitý a jednotlivá zastavení tvoří nejen významné památky či místní úspěšné firmy, ale také například areál bývalých muničních skladů ve Vrběticích.

„Plán cesty do kraje se připravuje vždy několik týdnů dopředu. Program je vždy s prezidentem republiky konzultován a vychází z jeho dlouhodobých priorit,“ naznačil Vojtěch Šeliga z Kanceláře prezidenta republiky.

V kraji se chce Pavel seznámit s místními tradicemi a řemesly. Prezidentská kancelář proto naplánovala prohlídku světoznámého výrobce ohýbaného nábytku firmy TON v Bystřici pod Hostýnem. Uvidí i tradiční výrobu obuvi v ševcovské dílně firmy Vasky ve Lhotě u Zlína a setká se s výrobci tradičních řemeslných výrobků Slovácka.

Návštěva prezidenta Pavla Úterý 16. dubna

8:30–9:30 TON Bystřice p. H.

10:00–10:50 ZŠ a MŠ Mysločovice

11:05–14:15 Krajský úřad Zlín

14:30–15:30 Vasky, Lhota 16:45–18:00 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.

18:30–20:30 setkání a debata se starosty, Libušín, Pustevny Středa 17. dubna

9:45–10:15 areál bývalých muničních skladů, Vrbětice

10:45–12:15 Česká zbrojovka Uherský Brod

12:25–13:40 Slovácká hospoda, Hradčovice

14:00–15:50 Ostrožská Lhota

16:30–18:00 debata s občany ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti Zdroj: Prezidentská kancelář

V TONU, kde program návštěvy startuje, si přitom bude moci vyzkoušet to, co firma dovoluje jen významným návštěvám. „Necháme pana prezidenta, aby ohnul třímetrový kus dřeva na židli. Je to extrémně náročná ruční práce, která se dělá stejným způsobem jako před sto šedesáti lety, když továrnu zakládal Michael Thonet. Naši ohýbači se na ni školí třeba celý rok,“ naznačila mluvčí Tonu Iva Šimoníková.

Prezident během úterý zavítá také do základní a mateřské školy v Mysločovicích, navštíví krajský úřad ve Zlíně, podívá se do obuvnické firmy Vasky a odpoledne se vypraví na Valašsko.

Po téměř sto letech poctí hlava státu i nejoblíbenější turistické středisko v Beskydech. Jurkovičovy stavby na Pustevnách naposledy obdivoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1928. Pavel si prohlédne obnovený Libušín, který před deseti lety zachvátil velký požár. Na stejném místě se také setká se starosty tamějších obcí.

„Předtím stráví hodinu a deset minut u nás v muzeu v přírodě. Projdeme se s ním po Valašské dědině, podíváme se do kovárny, školy, radnice či kostela. Chceme mu v omezeném čase představit naše zajímavé interiéry a také celkové autentické prostředí,“ sdělil ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Nabitý program bude pokračovat ve středu, kdy se Petr Pavel hned ráno zajede podívat do areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Tento bod do plánu prezidentské návštěvy doplnilo zlínské hejtmanství. Prezident se tu setká se starosty okolních obcí i zástupci policie a Vojenských lesů a statků.

„Ministerstvo obrany s námi nekomunikuje ohledně svých plánů, které se týkají hloubkového pyrotechnického průzkumu v okolí areálu. Chceme, aby si nás pan prezident poslechl a případně nás podpořil,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Další kroky hlavy státu povedou například do uherskobrodské zbrojovky, vítěze soutěže Vesnice roku Ostrožské Lhoty či na besedu s veřejností ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

Naposledy zažil Zlínský kraj návštěvu hlavy státu před osmi lety. Pro Miloše Zemana šlo o třetí výjezd do regionu. Právě tady zahajoval své cesty po krajích v roce 2013, poté přijel další rok a naposledy v roce 2016.