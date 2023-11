Pavel pokračuje v setkání s ministry. Na Hradě bude jednat s Válkem

Válek v červnu předložil vládě návrh novely zákona o léčivech, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Její třetí čtení by mělo proběhnout v úterý. Novela by podle Válka měla například zjednodušit přehlednost dostupnosti léků v lékárnách.

Zároveň by měla změnit dodávky léčiv do jednotlivých lékáren, distributoři by podle ní měli léky rozvážet rovnoměrně mezi všechny lékárny. Válek v minulosti uvedl, že by novela mohla začít platit od 1. ledna příštího roku.

Pavel ve čtvrtek pokračuje ve schůzkách s šéfy resortů. V říjnu jednal například s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Ten mu představil návrh státního rozpočtu na příští rok. Prezident po jednání uvedl, že vítá úsilí vlády o konsolidaci veřejných financí. Návrh rozpočtu je podle něj vyvážený.

V srpnu Pavel přijal také ministra životního prostředí Petra Hladíka. Společně jednali například o obnovitelných zdrojích energie či o popularizaci ochrany klimatu.