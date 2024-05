Pavel je pro odklad digitalizace stavebního řízení. Není důvod, tvrdí Bartoš

„Jsem samozřejmě připravený se s panem prezidentem a jeho týmem setkat, informovat ho o tom, jak pokračují přípravy stavebních úřadů. Osobně mu obě aplikace ukážu. Pokud o to projeví zájem, můžeme společně cvičně podat žádost o povolení stavby,“ reagoval pro iDNES.cz na výtky hlavy státu ministr Bartoš.

Pro Piráty je to přesto komplikace ve volební kampani. Slova prezidenta totiž zpochybňují slib jejich šéfa a dávají nepřímo za pravdu kritikům z opozice.

Hnutí ANO, konkrétně jeho bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, totiž v posledních týdnech opakovaně kritizovalo, že projekt není dostatečně připraven a že to může být velký průšvih.

„Portál stavebníka a informační systém pro stavební úřady jsou ve fázi, kdy dolaďujeme poslední detaily. Oba jsem osobně předváděl v testovacím režimu už před měsícem na stavebním veletrhu v Brně. Na začátku června je zpřístupníme úředníkům. Na Dopravním a energetickém stavebním úřadu už je zkoušejí od minulého týdne. Postupně zveřejňujeme instruktážní videa, na online školení k práci v systémech už se nám přihlásily tisíce úředníků,“ uvedl ve středu ministr Bartoš v reakci na prezidentovu kritiku.

Software, který měl být použit, stále není funkční, upozornil Pavel

Prezident je méně optimistický, než ministr. „Software, který by měl pro náběh být použit, stále ještě není funkční, nebyl představen. Do vstupu zákona v účinnost zbývá šest týdnů, což z pohledu starostů vyvolává obavy, že budou stavební úřady do značné míry ve zmatku, možná i paralyzovány,“ řekl Pavel při návštěvě Pardubického kraje. Může to podle něj znamenat poměrně výrazné ekonomické škody.

Prezident z jednání se starosty nabyl dojmů, že vidí v odložení účinnosti zákona velký smysl. „Rozumím tomu, že technicky by to bylo velice složité, na druhou stranu by nás to mohlo ušetřit řady nepříjemností, které by pocítili především občané, ale i firmy,“ poznamenal prezident.

Je zastáncem toho, aby digitalizace byla spuštěna raději později, když budou připraveni úředníci, software bude vyzkoušen a bude zpracována metodika.

„Teď v cílové rovince složitě hledat možnosti odkladu přinese více škod než užitku. Tento stát potřebuje digitalizaci stavebního řízení už dlouho. Má obrovský význam pro celou ekonomiku a její případný odklad také bude mít výrazné negativní dopady,“ nevidí důvod k odkladu ministr.

„Nový stavební zákon a s tím související digitalizace stavebního řízení přinášejí velké změny a já chápu, že vyvolávají nejistotu. Oproti stávajícím systémům na stavebních úřadech to ale skutečně bude evoluční skok kupředu, hlavně co se týče nakládání s daty. V mnoha ohledech to přinese zjednodušení a automatizaci práce. Bohužel obavy nepůjde úplně rozptýlit předtím, než se systém rozběhne a bude nějakou dobu fungovat. To platí bez ohledu na to, jestli digitalizaci stavebního řízení spustíme za měsíc, za půl roku nebo ještě později,“ uvedl pro iDNES.cz Bartoš.

Bartoš ujišťoval, že je vše v pořádku

Ministr pro místní rozvoj koncem dubna prohlásil, že digitální stavební řízení bude fungovat od letošního července, a to prostřednictvím Portálu stavebníka. Bartoš systém představil na veletrhu v Brně, kde také ukázal, jak bude vypadat.

Mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda ve středu odpoledne iDNES.cz řekl, že problematickou zakázku s názvem Softwarové prostředí pro sdílení informací a dat má stále na stole předseda úřadu.

„Ještě nebylo rozhodnuto. Mělo by tomu tak být v nejbližší době,“ doplnil Švanda. Jde o zakázku, která souvisí s digitalizací stavebního řízení, jenže resort ji zadal v jednacím řízení bez uveřejnění. Jinými slovy ji přidělil bez soutěže. Proti tomu byly podány návrhy na zákaz plnění smlouvy.

A antimonopolní úřad tak dosavadní práci může ještě zamítnout.ÚOHS výběr dodavatele informačního systému, klíčové součásti celé digitalizace, totiž zrušil. „Proti tomu ministerstvo i vybraný uchazeč podali rozklady. Rozhodnutí tedy nyní není pravomocné, teď je to v rukou předsedy úřadu,“ potvrdil nedávno Švanda.